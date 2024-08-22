Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
12:11
Enerjide tarihi meydan okuma böyle başladı: Berat Albayrak'ın çizdiği vizyon 'bağımsızlık' fitilini ateşledi!
Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin üzerinden tam 4 yıl geçti. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde çizdiği stratejik vizyon ile enerjide bağımsızlık fitili ateşlendi. Sakarya Gaz Sahası'nda yerli üretim ile yılın ilk yarısında ithalat faturası yaklaşık 350 milyon dolar azalırken, Berat Albayrak enerjide tarihi meydan okumayı 'Burası Çok Önemli' kitabında tek tek anlatmıştı. İşte tarihi keşfe giden o süreç!