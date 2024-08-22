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Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:11

Enerjide tarihi meydan okuma böyle başladı: Berat Albayrak'ın çizdiği vizyon 'bağımsızlık' fitilini ateşledi!

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin üzerinden tam 4 yıl geçti. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde çizdiği stratejik vizyon ile enerjide bağımsızlık fitili ateşlendi. Sakarya Gaz Sahası'nda yerli üretim ile yılın ilk yarısında ithalat faturası yaklaşık 350 milyon dolar azalırken, Berat Albayrak enerjide tarihi meydan okumayı 'Burası Çok Önemli' kitabında tek tek anlatmıştı. İşte tarihi keşfe giden o süreç!

SABAH İNTERNET
Enerjide tarihi meydan okuma böyle başladı: Berat Albayrak’ın çizdiği vizyon ’bağımsızlık’ fitilini ateşledi!

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda yerli üretim ile yılın ilk yarısında ithalat faturası yaklaşık 350 milyon dolar azaldı. Büyük keşfin üzerinden 4 yıl geçerken, bu süreçte karasularında yerli kaynak arama ve sondaj çalışmalarına ağırlık veren Türkiye, üretimi artırma ve yeni keşifler yapmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Enerjide tarihi meydan okuma böyle başladı: Berat Albayrak’ın çizdiği vizyon ’bağımsızlık’ fitilini ateşledi!

ENERJİDE TARİHİ MEYDAN OKUMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak'ın 'atılamaz' denilen adımları atarak Türkiye'ye biçilen prangayı sökmesi ile enerjide 'somut' meyveler alındı.

O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirilmişti.

İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alınmıştı. Bu vizyonla, Türkiye, enerjide bağımsızlık fitilini ateşlemişti.

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Enerjide tarihi meydan okuma böyle başladı: Berat Albayrak’ın çizdiği vizyon ’bağımsızlık’ fitilini ateşledi!

Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabında 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' başlıklı bölümde gemilerin alınma sürecinde yaşanan zorluklar ve kritik dönemeç şu sözlerle anlatılmıştı:

Enerjide tarihi meydan okuma böyle başladı: Berat Albayrak’ın çizdiği vizyon ’bağımsızlık’ fitilini ateşledi!

ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

"Enerji en önemli meydan okuma alanı ise, bu alanın en zorlu kısmını hidrokarbon aramacılığı teşkil ediyor dersek yanlış olmaz. Dünyanın en büyük firmalarının, dev kamu şirketlerinin yer aldığı, küresel siyasette net belirleyici faktör olarak kabul edilen hidrokarbon aramacılığında gerçekten bir iddia ortaya koymak istiyorsanız, size dayatılan dar gömleği yırtmanız, bağımsızlığı hedefliyorsanız mutlaka ama mutlaka yeni bir oyun planı geliştirmeniz zaruridir. En başta da uzun yıllardır yabancı firmaların kazdığı kuyular, yaptığı sondajlar sonucunda bu ülkede olmadığını söyledikleri petrol ve gazın peşine bir de bizzat sizin düşmeniz ve bu hidrokarbon zenginliğine sahip olup olmadığınızı kendi gözlerinizle görmeniz gerekir.

Enerjide tarihi meydan okuma böyle başladı: Berat Albayrak’ın çizdiği vizyon ’bağımsızlık’ fitilini ateşledi!

Göreve geldiğimizde, kara sahası üzerinde maden ve hidrokarbon arama üretim çalışmalarında tecrübeye sahip bir konumdaydık. Ancak yabancı firmalardan hizmet alma, onların tecrübelerini olgu olarak kabul etmenin dışına çıkmadığımız, hiçbir tecrübeye sahip olmadığımız önemli bir alan vardı; o da denizlerde bu faaliyetlerin yapılması.

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