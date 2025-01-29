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Haberler Galeri Erdal Beşikçioğlu yine sahnede tiyatro değil gerçek! Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:20

Erdal Beşikçioğlu yine sahnede tiyatro değil gerçek! Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı

Ankara'da CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yönetimindeki Etimesgut Belediyesi, Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutularını zabıta ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri kullanarak kaldırdı. Türk Kızılayı ekiplerince belgelenen görüntülerde, belediyenin müdahalesi anbean kaydedildi. Görüntülerde belediye ile anlaşması bulunan özel bir firmaya ait giysi toplama kutularına dokunulmadığı da dikkat çekti.

TOLGA ÖZLÜ
Erdal Beşikçioğlu yine sahnede tiyatro değil gerçek! Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı

Türk Kızılayı'nın kıyafet dönüşüm kutuları projesi, çevreye duyarlı bir şekilde geri dönüşüm sağlarken ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı amaçlıyor.

Erdal Beşikçioğlu yine sahnede tiyatro değil gerçek! Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı

Bağış kutularında toplanan kullanılabilir durumdaki giysiler, Türk Kızılayı'nın sosyal yardımlaşma ağları üzerinden ekonomik zorluk çeken ailelere ulaştırılıyor.

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Erdal Beşikçioğlu yine sahnede tiyatro değil gerçek! Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı

Kullanılamayacak durumdaki tekstil ürünleri ise geri dönüştürülerek çevreye olan yükü azaltıyor. Bu proje, hem sosyal hem de çevresel açıdan büyük fayda sağlarken, yardımsever vatandaşlar için de güvenilir bir bağış kanalı sunuyor.

Erdal Beşikçioğlu yine sahnede tiyatro değil gerçek! Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı

CHP'li Erdal Beşikçioğlu tarafından Türk Kızılayı'nın sosyal yardım faaliyetlerini engelleyici bu tür müdahaleler, hem insani yardım çalışmalarına hem de çevresel sürdürülebilirlik çabalarına zarar verecek nitelikte eleştiriliyor.

Erdal Beşikçioğlu yine sahnede tiyatro değil gerçek! Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı

BÖLGEDE TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutularının kaldırılması, hem bölge halkı hem de yardıma muhtaç vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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