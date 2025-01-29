Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:19
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
07:20
Erdal Beşikçioğlu yine sahnede tiyatro değil gerçek! Kızılay’ın bağış kutularını çöpe attı
Ankara'da CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yönetimindeki Etimesgut Belediyesi, Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutularını zabıta ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri kullanarak kaldırdı. Türk Kızılayı ekiplerince belgelenen görüntülerde, belediyenin müdahalesi anbean kaydedildi. Görüntülerde belediye ile anlaşması bulunan özel bir firmaya ait giysi toplama kutularına dokunulmadığı da dikkat çekti.