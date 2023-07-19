Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Erdoğan düşmanlığını öğrenciler üzerinden dışa vurmuştu! Hadsiz Raportör Hüseyin Mecek hakkında yeni gelişme
Giriş Tarihi: 19.07.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 09:05

Erdoğan düşmanlığını öğrenciler üzerinden dışa vurmuştu! Hadsiz Raportör Hüseyin Mecek hakkında yeni gelişme

Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan hakim Hüseyin Mecek, Strazburg'da katıldığı programda Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine "Siz nerede yaşıyorsunuz? Oy kullandınız mı? Tayyipçi misiniz yoksa? Allah sizi onunla haşr etsin, artık cehennemine mi, yoksa cennetine mi ben bilmem" gibi ifadeler kullanıp, iddiaya göre bıçaklama tehdidinde bulunmuştu. Raportör hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca soruşturma başlatılırken, Anayasa Mahkemesi soruşturmanın sonucunu beklemeden Mecek'i kadrosunun bulunduğu Batman'a iade etmişti. Mecek hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

İLKER TURAK
Erdoğan düşmanlığını öğrenciler üzerinden dışa vurmuştu! Hadsiz Raportör Hüseyin Mecek hakkında yeni gelişme

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi dün ilan edildi. 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi kapsamında 3 bin 36, 387 idari yargı mensubunun yeri değişti. İzmir, Denizli, Hatay, Trabzon başta olmak üzere 20 Cumhuriyet Başsavcısı değişirken, 21 Cumhuriyet Başsavcı Vekilli ataması yapıldı.

Erdoğan düşmanlığını öğrenciler üzerinden dışa vurmuştu! Hadsiz Raportör Hüseyin Mecek hakkında yeni gelişme

Kararname kapsamında ilk kez SABAH'ın gündeme getirdiği Anayasa Mahkemesi Raportörü Hüseyin Mecek'te Sakarya Hakimliği'ne atandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan düşmanlığını öğrenciler üzerinden dışa vurmuştu! Hadsiz Raportör Hüseyin Mecek hakkında yeni gelişme

Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek, Fransa'nın Strazburg şehrinde Youth Station Derneği tarafından düzenlenen bir programa katılmış ve burada öğrenciler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını dışa vurmuştu.

Erdoğan düşmanlığını öğrenciler üzerinden dışa vurmuştu! Hadsiz Raportör Hüseyin Mecek hakkında yeni gelişme

Programda, iddialara göre üniversite öğrencilerinin yanına yaklaşan Hakim Hüseyin Mecek, "Nerede yaşıyorsunuz, oy kullandınız mı?" diye sormuş, 'Evet' yanıtını aldıktan sonra bu kez, "Tayyipçi misiniz yoksa?" demişti.

Erdoğan düşmanlığını öğrenciler üzerinden dışa vurmuştu! Hadsiz Raportör Hüseyin Mecek hakkında yeni gelişme

Yine 'Evet' yanıtını alan hakim Mecek, "Allah sizi onunla haşr etsin, Artık cehennemine mi, yoksa cennetine mi ben bilmem" dedikten sonra, gençlerden birinin Kartal İmam Hatip Lisesi ve sonrasında Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü öğrenince öfkelenmiş ve "Bir de Galatasaray'dasın. Nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor. Kartal mezunu olarak oranın değerini düşürüyorsun" karşılığını vermişti.

SON DAKİKA