Giriş Tarihi: 19.07.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 09:05

Erdoğan düşmanlığını öğrenciler üzerinden dışa vurmuştu! Hadsiz Raportör Hüseyin Mecek hakkında yeni gelişme

Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan hakim Hüseyin Mecek, Strazburg'da katıldığı programda Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine "Siz nerede yaşıyorsunuz? Oy kullandınız mı? Tayyipçi misiniz yoksa? Allah sizi onunla haşr etsin, artık cehennemine mi, yoksa cennetine mi ben bilmem" gibi ifadeler kullanıp, iddiaya göre bıçaklama tehdidinde bulunmuştu. Raportör hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca soruşturma başlatılırken, Anayasa Mahkemesi soruşturmanın sonucunu beklemeden Mecek'i kadrosunun bulunduğu Batman'a iade etmişti. Mecek hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...