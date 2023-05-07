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Haberler Galeri Erdoğan İstanbul Mitingi son dakika | Gidenler Atatürk Havalimanı'nda gidemeyen milyonlar #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu!
Giriş Tarihi: 07.05.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 17:02

Erdoğan İstanbul Mitingi son dakika | Gidenler Atatürk Havalimanı'nda gidemeyen milyonlar #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerine tam 1 hafta kala İstanbul'da Yenikapı ve Maltepe miting alanlarından kat kat büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği Büyük İstanbul Mitingine milyonlar katılıyor. Mitinge gidemeyen ve yoğunluktan alana ulaşamayan vatandaşlar da #TürkiyeSanaEmanet etiketi altında sosyal medya üzerinden buluştu. Milyonlarca vatandaşın gözü, kalbi Erdoğan'ın İstanbul mitinginde. İşte Başkan Erdoğan için atılan tweetler ve gelen görüntüler...

Erdoğan İstanbul Mitingi son dakika | Gidenler Atatürk Havalimanı’nda gidemeyen milyonlar #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinin en büyük mitingi olan ve her seçimde yeni bir rekor elde edilen Büyük İstanbul Mitingini bugün gerçekleştiriyor. Havalimanı bölgesinde sabah saatlerinden bu yana yoğunluk dikkat çekerken alan saatler öncesinden tıklım tıklım doldu.

Mitinge katılamayan milyonlarca vatandaş da sosyal medya platformlarından #TürkiyeSanaEmanet etiketi altında yorum ve paylaşımlarda bulundu.

Erdoğan İstanbul Mitingi son dakika | Gidenler Atatürk Havalimanı’nda gidemeyen milyonlar #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu!

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ DE SÖZ VERİLDİĞİ GİBİ BU TARİHİ MİTİNGLE AÇILIYOR

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile açıldı

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Erdoğan İstanbul Mitingi son dakika | Gidenler Atatürk Havalimanı’nda gidemeyen milyonlar #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu!

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gidemeyen vatandaşların sosyal medya üzerinden gönderdiği 'Türkiye Sana Emanet' etiketli bazı paylaşımlar...

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Erdoğan İstanbul Mitingi son dakika | Gidenler Atatürk Havalimanı’nda gidemeyen milyonlar #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu!

2018 Yenikapı mitinginin en az iki katı olur böyle giderse

Erdoğan İstanbul Mitingi son dakika | Gidenler Atatürk Havalimanı’nda gidemeyen milyonlar #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu!

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