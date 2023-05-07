Erdoğan İstanbul Mitingi son dakika | Gidenler Atatürk Havalimanı’nda gidemeyen milyonlar #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinin en büyük mitingi olan ve her seçimde yeni bir rekor elde edilen Büyük İstanbul Mitingini bugün gerçekleştiriyor. Havalimanı bölgesinde sabah saatlerinden bu yana yoğunluk dikkat çekerken alan saatler öncesinden tıklım tıklım doldu.

Mitinge katılamayan milyonlarca vatandaş da sosyal medya platformlarından #TürkiyeSanaEmanet etiketi altında yorum ve paylaşımlarda bulundu.