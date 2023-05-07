Giriş Tarihi: 07.05.2023 15:58
Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
17:02
Erdoğan İstanbul Mitingi son dakika | Gidenler Atatürk Havalimanı'nda gidemeyen milyonlar #TürkiyeSanaEmanet etiketinde buluştu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerine tam 1 hafta kala İstanbul'da Yenikapı ve Maltepe miting alanlarından kat kat büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği Büyük İstanbul Mitingine milyonlar katılıyor. Mitinge gidemeyen ve yoğunluktan alana ulaşamayan vatandaşlar da #TürkiyeSanaEmanet etiketi altında sosyal medya üzerinden buluştu. Milyonlarca vatandaşın gözü, kalbi Erdoğan'ın İstanbul mitinginde. İşte Başkan Erdoğan için atılan tweetler ve gelen görüntüler...