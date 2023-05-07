Hilal Kaplan: "Bu kalabalık meydanlar, seçim sonuçlarını bize gösteriyor" | Video
SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ndeki izlenimlerini A Haber'de izleyicilere aktardı.
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