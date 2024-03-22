Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
08:47
Erdoğan'ın anahtar teslimi yaptığı Diyarbakırlı depremzede aile evine yerleşti: Devlet bize çifte bayram yaşattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Külliye'den canlı bağlantı ile katıldığı deprem konutları kura ve anahtar teslim töreniyle Diyarbakır'da 2 bin 992 konut sahiplerine teslim edildi. Diyarbakır Bağlar ilçesinde deprem sonrası ağır hasarlı olduğu için evi yıkılan hak sahiplerinden 64 yaşındaki Zülfü Kaya ve eşi, 3 artı bir evlerine yerleşti. Oğlaklı Köyü'nde TOKİ tarafından inşa edilen 4'üncü kattaki evlerine yerleşen Kaya çifti, yeni evlerinde bayrama girecekleri için mutlu olduklarını belirterek, Başkan Erdoğan'a dua ettiler. Yeni evlerinin bayram öncesi teslim edilmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten 64 yaşındaki Fatma Kaya, "Devlet bize çifte bayram yaşattı" dedi.