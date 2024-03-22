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Haberler Galeri Erdoğan'ın anahtar teslimi yaptığı Diyarbakırlı depremzede aile evine yerleşti: Devlet bize çifte bayram yaşattı
Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 08:47

Erdoğan'ın anahtar teslimi yaptığı Diyarbakırlı depremzede aile evine yerleşti: Devlet bize çifte bayram yaşattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Külliye'den canlı bağlantı ile katıldığı deprem konutları kura ve anahtar teslim töreniyle Diyarbakır'da 2 bin 992 konut sahiplerine teslim edildi. Diyarbakır Bağlar ilçesinde deprem sonrası ağır hasarlı olduğu için evi yıkılan hak sahiplerinden 64 yaşındaki Zülfü Kaya ve eşi, 3 artı bir evlerine yerleşti. Oğlaklı Köyü'nde TOKİ tarafından inşa edilen 4'üncü kattaki evlerine yerleşen Kaya çifti, yeni evlerinde bayrama girecekleri için mutlu olduklarını belirterek, Başkan Erdoğan'a dua ettiler. Yeni evlerinin bayram öncesi teslim edilmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten 64 yaşındaki Fatma Kaya, "Devlet bize çifte bayram yaşattı" dedi.

Hüseyin KAÇAR
Erdoğan’ın anahtar teslimi yaptığı Diyarbakırlı depremzede aile evine yerleşti: Devlet bize çifte bayram yaşattı

Asrın Felaketi Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlar için yapılan deprem konutlarından evini teslim alan emekli Zülfü Kaya ve eşi Fatma Kaya yeni evlerinin kapılarını SABAH'a açtı.

Erdoğan’ın anahtar teslimi yaptığı Diyarbakırlı depremzede aile evine yerleşti: Devlet bize çifte bayram yaşattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

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Erdoğan’ın anahtar teslimi yaptığı Diyarbakırlı depremzede aile evine yerleşti: Devlet bize çifte bayram yaşattı

Kurayla belirlenen deprem bölgesinde toplam 30 bin 723 depremzede evlerine kavuştu. Diyarbakır'da ise 2 bin 992 konutun teslimi yapıldı.

Erdoğan’ın anahtar teslimi yaptığı Diyarbakırlı depremzede aile evine yerleşti: Devlet bize çifte bayram yaşattı

Diyarbakır Bağlar ilçesinde deprem sonrası ağır hasarlı olduğu için yıkılan ve bir yıldır kirada oturan depremzedeler teslim aldıkları konutlarına yerleşmeye başladı.

Erdoğan’ın anahtar teslimi yaptığı Diyarbakırlı depremzede aile evine yerleşti: Devlet bize çifte bayram yaşattı

Üç artı bir evlerine yerleşen ilk depremzede olan 64 yaşındaki Zülfü Kaya ve eşi sıcacık evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

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