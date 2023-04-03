Eren Bülbül’ün annesinden Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: “PKK ,CHP’yi emri altına almış, beklenen de buydu”

PKK ,CHP'Yİ EMRİ ALTINA ALMIŞ, BEKLENENDE BUYDU

Bundan önce de platformlarda "CHP'nin HDP ile koalisyonu "olup olmadığı" sorulduğunda hiçbir zaman net bir cevap verememişlerdi. Çünkü onların amacı HDP ve diğer partilerle birlikte olup, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devirelim de ne olursa olsun düşüncesindeler.