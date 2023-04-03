Giriş Tarihi: 03.04.2023 10:23
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
10:23
Eren Bülbül'ün annesinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: “PKK ,CHP’yi emri altına almış, beklenen de buydu”
Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kol kola yürümesine tepki gösteren şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül SABAH'A konuştu: "CHP'nin HDP ile kol kola yürümesi oğlumun kemiklerini sızlatıyor. Onların amacı birlikte ülkeyi parçalamak, yok etmek. Kandil'deki teröristlerin CHP'ye verdikleri talimatları televizyonda izlerken gözyaşlarına boğuldum. Artık PKK,CHP'yi emri altına almış. Atatürk'ün partisi ne hale gelmiş? Sakın oğlumun mezarına ziyarete gelmesinler. Millet ittifakına yazıklar olsun"