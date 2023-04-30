Ermeni Hastanesi cerrahlarından Sevan Sıvacıoğlu AK Parti'den aday oldu! "Dünyaya büyük bir mesaj!"

- Öncelikle, azınlıkları temsilen seçim listelerinde yer alan bir isimsiniz. İstanbul'dan seçilecek birinci sıradan adaylığınız bulunuyor. Bu durum, hem AK Parti'nin hem de Cumhurbaşkanımızın tüm azınlıklara verdiği önemi de bir kez daha bizlere gösterdi. Bunun sizin için anlam ve önemi nedir?

- Bu, AK Parti'nin ne kadar evrensel değerlere sahip bir parti olduğunun da kanıtı. Bu nedenle, ülkemizden azınlıklara mensup bir adayın seçim listelerinde yer alması, Türkiye'deki azınlık gruplarının siyasi temsilinin artırılması açısından büyük bir adımdır.

- Azınlıklardan sizin aday gösterilmenizin cemaatlerde nasıl bir yansıması oldu?

- Bütün cemaatlerin adına gelinen süreçte benim MKYK üyeliğimin arkasından da takdir edilen milletvekilliği adaylığımla güzel bir sürece doğru gidiyoruz. Ben Ermeni asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Meclis'te azınlıklar adına yer almamın dünyaya da bir mesaj vereceğini düşünüyorum. Sonuçta bizler Türkiye dışındaki ülkelerde yakınları, akrabaları, arkadaşları olan insanlarız. Cemaatimize ait insanlar yurt dışında da yaşıyorlar ve onlarla görüştüğümüzde, konuştuğumuzda bizlere sürekli 'Nasılsınız, iyi misiniz? Durumlar nasıl?' diye soruyorlar. Aslında bizleri bu sorular rahatsız ediyor. Bizler gerçekten buna tek cümleyle cevap veriyoruz. 'Hiçbir sorunumuz yok!' Benim adaylık sürecimle birlikte azınlıklar içerinde büyük bir sevinç yaşandı. Çünkü ben içlerinden biriyim.

- İstanbul'da azınlıkların yoğun yaşadığı Kurtuluş semtinin çocuğusunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız da hemen komşu semt Kasımpaşa'da doğmuş biri. Bu yakınlığın size nasıl bir katkısı oldu?

- Buralar birbiriyle bağlantılı semtler. Bir gün Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki: "Biz oranın (Kurtuluş) bütün sokaklarını, mahallelerini, her yerini çok iyi biliriz". Semtimiz içimize işlemiş. Annem babam halen Kurtuluş'ta Savaş Sokak'ta yaşıyorlar. Çocukluğumuzun geçtiği, sokaklarında top oynadığımız semtimiz. İnsan dünyanın neresine giderse gitsin, sokağını özlüyor. Avrupa'ya, Amerika'ya gitsek de geri mahalleme geliyorum. O mahalleden geçmenin ne demek olduğunu ancak bunu yaşayan insanlar anlar. Belki de Anadolu'nun, Türkiye'nin bir özelliği bu. Bir yabancı için veya başka birisi için bir şey ifade etmez ama bizler mahallemizi, mahalle kültürünü severiz.