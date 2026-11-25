Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un acı haberi Sivas'ın Kangal ilçesi Alaçahan Köyü'nde ikamet eden babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut acı haberi komşularından öğrendi. Anne ve baba Eskişehir'e hareket etmek için köyden ayrılıp Sivas'ta ikamet eden kızları Zeliha Çetin'in yanına gitti. Anne ve abla acı habere dayanamayıp fenalaşınca ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve ablanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.