Eskişehir’de yasa boğan helikopter kazası: 5 şehidimizin baba ocaklarına ateş düştü! Kahreden son paylaşım...
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde görevli 5 asker şehit oldu. Şehitlerin kimliklerinin açıklanmasının ardından acı haber ailelerine ulaştırıldı. Denizli, Kayseri ve Eskişehir başta olmak üzere şehit evlerine Türk bayrakları asılırken, geride kalan eşler, çocuklar, anne ve babalar gözyaşlarına boğuldu. Şehit olan 3 çocuk babası Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın, sosyal medya hesabında helikopterden paylaştığı videeo yürekleri burkarken, şehit ailelerine taziye ziyaretleri başladı.