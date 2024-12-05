Etimesgut Belediyesi’nden Türk Kızılayı’na şok talep: CHP’li Beşikçioğlu gözünü bakın neye dikti

YARDIM KUTULARI RANTA AÇILIYOR

Bu yaklaşımın Kızılay'a karşı art niyet taşıdığını değerlendiriyorum. Siz zaten buradan bir gelir elde ediyorsunuz. Daha fazla kazanmak için bir de Kızılıay'ı devre dışı bırakmaya çalışıyorsunuz. Burayı da istediğiniz firmaya veriyorsunuz. Kendiniz yardım yapmıyorsunuz. Yapanı da engelliyorsunuz. Bu konuyu Meclis'te de gündeme getirdik ve bunun yanlış bir uygulama olduğunu ifade ettik.

''BİR TİYATRO OYUNUNUN İÇİNDEYİZ''

Bir tiyatro oyununun içindeyiz. 2024 yılından bu yana sosyal medyada her şey çok güzel görünüyor, "cici" görüntülerle halkın karşısına çıkıyoruz. Ancak perde arkasına bakıldığında, ne yazık ki halkın yararına yapılan somut bir hizmet yok. Aksine, sürekli olarak halkın aleyhine işler ve işlemler gerçekleştiriliyor. dedi.

Çağlar, belediyenin bu kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, Kızılay gibi köklü bir yardım kuruluşuna destek olunması gerektiğini ifade etti.