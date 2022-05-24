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Haberler Galeri Fahiş kira ve ev fiyatları bıktırdı! Türk aile çözümü doğada buldu
Giriş Tarihi: 24.05.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 13:20

Fahiş kira ve ev fiyatları bıktırdı! Türk aile çözümü doğada buldu

Son yıllarda artan kira fiyatları ve yüksek konut fiyatları nedeniyle kimi insanlar farklı çözüm yolları üretiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi dünyanın farklı noktalarında da daire kiraları doğayla iç içe olmak isteyenler için farklı çözümler üretilmesine neden oluyor. Koronavirüs sürecinde bu tercihler arttı. İşte Türk aile de pek çoğumuzun isteyip de cesaret edemediği bir karar verdi. Hem kira vermemek hem de doğayla iç içe olmak isteyen aile uygun bir maliyetle doğanın ortasında ev yaptı. Sosyal medyada da bu paylaşım büyük ilgi gördü.

Fahiş kira ve ev fiyatları bıktırdı! Türk aile çözümü doğada buldu

KİRA FİYATLARINA KARŞI DOĞA ÇÖZÜMÜ!

Kira vermek istemeyince bakın nasıl çözüm buldular! Türk ailenin yaptığı ustalık sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fahiş kira ve ev fiyatları bıktırdı! Türk aile çözümü doğada buldu

Hepimiz şehir hayatında boğulup kendimizi doğaya atmak isteriz! Kimileri ise bunu doğayla iç içe yaşamak gibi daha ilgi çekici fikirlere çevirebiliyor.

Ailece işe koyuldular ve doğanın ortasında şehirde harcayacakları paranın çok daha azına bir ev sahibi oldular.

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Fahiş kira ve ev fiyatları bıktırdı! Türk aile çözümü doğada buldu

İlk olarak toprağı kazmayla işe başlayan aile doğada kolay bulunan materyallerden kendilerine yeni bir ev inşa etmek için harekete geçtiler.

Fahiş kira ve ev fiyatları bıktırdı! Türk aile çözümü doğada buldu

İnsan kalabalığından kaçıp toprak, çamur ve ağaç dallarından doğada geceleri kendilerine yıldızları rahatça seyredebilmek için yaşam alanı inşa ettiler

Fahiş kira ve ev fiyatları bıktırdı! Türk aile çözümü doğada buldu

İşte metropol şehir hayatından koparak kendilerini doğaya atan Elif ve ve küçük kızı Cana Işık için yapılan o inanılmaz ev...

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