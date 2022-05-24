Giriş Tarihi: 24.05.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 13:20

Fahiş kira ve ev fiyatları bıktırdı! Türk aile çözümü doğada buldu

Son yıllarda artan kira fiyatları ve yüksek konut fiyatları nedeniyle kimi insanlar farklı çözüm yolları üretiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi dünyanın farklı noktalarında da daire kiraları doğayla iç içe olmak isteyenler için farklı çözümler üretilmesine neden oluyor. Koronavirüs sürecinde bu tercihler arttı. İşte Türk aile de pek çoğumuzun isteyip de cesaret edemediği bir karar verdi. Hem kira vermemek hem de doğayla iç içe olmak isteyen aile uygun bir maliyetle doğanın ortasında ev yaptı. Sosyal medyada da bu paylaşım büyük ilgi gördü.