Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:56
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
08:20
FETÖ borsasına şaşırtan beraat! 200 bin dolarlık rüşvet suç kaydı sayılmadı
Her fırsatta FETÖ borsalarıyla mücadele ettiklerini öne süren Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın, 4'ü polis 2'si avukat FETÖ borsası şebekesinin organizatörü olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık avukat Akalın'a verilen 2 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezası kararını Bölge Adliye Mahkemesi bozdu. 13. Ceza Dairesi dosyadaki delillere rağmen ses kayıtlarının hukuka aykırı ele geçirildiğini belirterek tüm sanıkların beraatı yönünde karar imzaladı.