FETÖ’cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar

ÖRGÜTLE BAĞLANTISI OLMAYAN KİŞİLERE EV KİRALATIP, ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİYORLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmada, farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen ya da ailesi İstanbul'da ikamet eden örgütle irtibatlı ailelere mensup kadınlardan oluşan üniversite öğrencilerinin, örgütle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralatıp, bu evlere öğrenci yerleştirdikleri belirlendi.