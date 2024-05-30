Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri FETÖ'cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar
Giriş Tarihi: 30.05.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 13:16

FETÖ'cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kadın yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 28 kişi tutuklandı. Polis ekipleri, örgüte yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili yeni detaylara ulaştı. Öğrencilerin kaldığı evlerin masrafları için toplanan paraları meydanlarda buluşan şüphelilerin birbirlerine sarılırken verdiği belirlendi.

AA
FETÖ’cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından FETÖ'nün güncel yapılanmasının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışma sonucunda 28 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

FETÖ’cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar

ÖRGÜTLE BAĞLANTISI OLMAYAN KİŞİLERE EV KİRALATIP, ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİYORLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmada, farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen ya da ailesi İstanbul'da ikamet eden örgütle irtibatlı ailelere mensup kadınlardan oluşan üniversite öğrencilerinin, örgütle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralatıp, bu evlere öğrenci yerleştirdikleri belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FETÖ’cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar

YURT DIŞINDA YAŞAYAN ÖRGÜT SORUMLUSU DENETLİYOR!

Çalışmalar sonucunda, yurt dışında yaşayan örgüt sorumlusu Tuğba K. tarafından görevlendirilen örgüt mensuplarınca evlere eşya temin edildiği, kiraların ödendiği ve ihtiyaçların karşılanıp, örgütsel faaliyetlerinin denetlendiğini anlaşıldı.

Ekipler, şüphelilerin güncel yapılanma kapsamında evlerin masrafları için toplanan paraların sorumlulara yeni bir taktikle verildiğini ortaya çıkardı.

FETÖ'cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar | Video

FETÖ’cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar

"SARILARAK" PARA VERME TAKTİĞİ!

Sözde örgüt sorumlularının, paraları alacak örgüt evlerinden sorumlu kişilerle önceden anlaşıp kalabalıkların yoğun olduğu meydanlarda buluştuğu, ancak burada yeni karşılaşmış gibi birbirlerine sarılırken içinde paraların bulunduğu poşetleri bu kişilere verdiği anlaşıldı.

FETÖ’cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar

Ekipler, örgütün güncel yapılanma faaliyetleri kapsamında toplanan paraların bu yöntemle 10 saniye içerisinde el değiştirmesini de görüntüledi.

Öte yandan soruşturma kapsamında, küçük yaştaki 14 çocuğun da aileleri tarafından, örgüt evlerine ya da örgüt sorumlusuna teslim edildiğini belirleyen ekiplerce, pedagog eşliğinde bilgilerine başvurulan bu çocukların ailelerine teslim edildiği öğrenildi.

SON DAKİKA