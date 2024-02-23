FETÖ’den bir ihanet daha! Deprem için topladıkları paraları örgüte aktardılar

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KIZILAY VE AFAD'A YARDIMI ENGELLEDİLER



Sözde uluslararası yardım derneği olan "Time to Help eV" içme suyuna ulaşmanın sıkıntılı olduğu Afrika'daki gibi ülkelerde su kuyuları açıyor. Dernek aracılığı ile su kuyusu açmanın bedeli 3 bin 500 ile 4 bin 100 euro arasında.



