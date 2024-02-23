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Haberler Galeri FETÖ’den bir ihanet daha! Deprem için topladıkları paraları örgüte aktardılar
Giriş Tarihi: 23.02.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 06:24

FETÖ’den bir ihanet daha! Deprem için topladıkları paraları örgüte aktardılar

Türkiye'de kurduğu dernekler üzerinden bağış ve yardım adı altında toplanan paraları örgütün mahrem yapılanmasına aktaran FETÖ, bu yöntemi şimdi de Almanya'da kullanmaya başladı. Almanya merkezli 'Time to Help eV adlı yardım kuruluşunun, FETÖ'nün finans kaynaklarından biri olduğu, kuruluş üzerinden insani yardım faaliyetlerinde kullanılmak için toplanan paraların örgütün çıkarları için mahrem faaliyetlerine aktarıldığı belirlendi.

Halit TURAN
FETÖ’den bir ihanet daha! Deprem için topladıkları paraları örgüte aktardılar

FETÖ'nün Türkiye'de kurduğu yardım dernekleri aracılığıyla insanları nasıl dolandırdığı 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında yapılan soruşturmalarda ortaya çıkmıştı.

FETÖ’den bir ihanet daha! Deprem için topladıkları paraları örgüte aktardılar

Konya'da yürütülen soruşturmada ifade veren gizli tanık FETÖ'nün kurduğu Kimse Yok Mu Derneği'nde çalışan gizli tanık "Kanser hastası kadının 400 bin lirasını bağış diye alıp, Afrika'da yaptıklarımız diyerek internetteki fotoğrafları gösterdiler" diye ifade vermişti.

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FETÖ’den bir ihanet daha! Deprem için topladıkları paraları örgüte aktardılar

FETÖ'nün Türkiye'de yapılanmasının deşifre olmasının ardından Almanya'da 2006 yılında kurduğu "Time to Help eV" isimli dernek üzerinden aynı faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.

FETÖ’den bir ihanet daha! Deprem için topladıkları paraları örgüte aktardılar

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Sözde uluslararası yardım derneği olan "Time to Help eV" içme suyuna ulaşmanın sıkıntılı olduğu Afrika'daki gibi ülkelerde su kuyuları açıyor. Dernek aracılığı ile su kuyusu açmanın bedeli 3 bin 500 ile 4 bin 100 euro arasında.

FETÖ’den bir ihanet daha! Deprem için topladıkları paraları örgüte aktardılar

Ancak, Time To Help derneği kendisiyle bağlantılı olduğu şirketlerden su kuyusunu daha ucuza açtırıp arta kalan parayı da örgüte aktarıyor.

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