Siyaseti ve medyasıyla muhalefet de tam bu noktadan kanırtıyor; krizi derinleştirmeye çalışıyor.

Moody's sistemik risk görmediğini söylerken, kimi mahfillerde "umut" diye pazarlanan Ali Babacan böyle bir dönemde Merkez Bankası rezervleri üzerinden spekülasyon yapıyor.

Sonuçta muhalefette; ülke ekonomisi ne kadar zora girerse şanslarının o kadar artacağını düşünüyorlar. Şaşırtıcı değil.

Peki ya, fonzedelerin haklarını, dar gelirli vatandaşın cebini gözettiğini söyleyen, sureti haktan görünenlerin hedef saptırmalarına ne buyrulur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında meseleyi ayrıntılı şekilde ele alıyor. AK Parti tabanı da krizin siyasetteki bağlantılarını rezil rüsva ediyor.

O hâlde, ülkenin bir numarası olan bitenden habersizmiş gibi sosyal medyadan çığırtkanlık yapanlar, ortalığı velveleye verenler aslında kime sesleniyorlar?

Fon krizinin yaklaştığını görüp uyaran, ağustos sonunda piyasayı düzenlemek için Fon Rehberi'ni çıkaran ve faturayı ödemeye çalışan Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklenmelerinin sebebi ne?

Ya da 6 yıl önce görevinden ayrılan eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı bugünkü meseleye dâhil etme çabalarının motivasyonu nedir?