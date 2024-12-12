Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024
12:09
Gabar enerjide işte böyle üs oldu! Berat Albayrak 'Bizzat gidip yerinde inceledim' sözleriyle anlatmıştı...
Gabar bölgesinde bulunan petrol keşiflerinin bugün yıl dönümü... Türkiye'nin enerjide bağımsızlığa giden yolda 'atılamaz' denilen adımları atmasının arka planında ise mücadele dolu bir hikaye var. Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde petrol arama çalışmalarına ağırlık vererek, daha önce yapılmayan çalışmaların yapılmasını sağladı. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' kitabında "Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim" sözleriyle o günleri anlatmıştı.