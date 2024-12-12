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Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:09

Gabar enerjide işte böyle üs oldu! Berat Albayrak 'Bizzat gidip yerinde inceledim' sözleriyle anlatmıştı...

Gabar bölgesinde bulunan petrol keşiflerinin bugün yıl dönümü... Türkiye'nin enerjide bağımsızlığa giden yolda 'atılamaz' denilen adımları atmasının arka planında ise mücadele dolu bir hikaye var. Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde petrol arama çalışmalarına ağırlık vererek, daha önce yapılmayan çalışmaların yapılmasını sağladı. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' kitabında "Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim" sözleriyle o günleri anlatmıştı.

Gabar enerjide işte böyle üs oldu! Berat Albayrak ’Bizzat gidip yerinde inceledim’ sözleriyle anlatmıştı...

Türkiye, enerji alanında bağımsızlık vizyonuyla dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girme hedefinde önemli bir yol katetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar bölgesindeki petrol keşiflerinin yıl dönümünü kutlarken, "Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasımda Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırarken bunun yarısını da Gabar'dan karşıladık. Yeni yıla da yeni rekorlarla gireceğiz inşallah." dedi.

Gabar enerjide işte böyle üs oldu! Berat Albayrak ’Bizzat gidip yerinde inceledim’ sözleriyle anlatmıştı...

Gabar'da petrol keşiflerinin yapılmasını sağlayan süreçte ise mücadele dolu bir hikaye var....

Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolunda atılan adımların yer aldığı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabında 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' başlıklı bölümünde petrol keşiflerinin yapılması için atılan adımlara ve mücadelelere yer verilmişti:

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Gabar enerjide işte böyle üs oldu! Berat Albayrak ’Bizzat gidip yerinde inceledim’ sözleriyle anlatmıştı...

"BİZZAT SONDAJ BÖLGESİNE GİDİP ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİM"

Berat Albayrak kitabında, "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık." ifadelerini kullanarak, "Önce, Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatinizi çekerim, bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Daha sonra, Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 450 metrelik bir hedef koyduk. Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynakları ile ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikâyeler üretilirken biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz." sözlerine yer veriyor.

Gabar enerjide işte böyle üs oldu! Berat Albayrak ’Bizzat gidip yerinde inceledim’ sözleriyle anlatmıştı...

Burası Çok Önemli'nin 41. ve 50. sayfaları arasında Berat Albayrak, süreci ve yaşanan o gelişmeleri kaleme almıştı. İşte o dikkat çeken ifadeler:

ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Enerji en önemli meydan okuma alanı ise, bu alanın en zorlu kısmını hidrokarbon aramacılığı teşkil ediyor dersek yanlış olmaz. Dünyanın en büyük firmalarının, dev kamu şirketlerinin yer aldığı, küresel siyasette net belirleyici faktör olarak kabul edilen hidrokarbon aramacılığında gerçekten bir iddia ortaya koymak istiyorsanız, size dayatılan dar gömleği yırtmanız, bağımsızlığı hedefliyorsanız mutlaka ama mutlaka yeni bir oyun planı geliştirmeniz zaruridir. En başta da uzun yıllardır yabancı firmaların kazdığı kuyular, yaptığı sondajlar sonucunda bu ülkede olmadığını söyledikleri petrol ve gazın peşine bir de bizzat sizin düşmeniz ve bu hidrokarbon zenginliğine sahip olup olmadığınızı kendi gözlerinizle görmeniz gerekir.

Gabar enerjide işte böyle üs oldu! Berat Albayrak ’Bizzat gidip yerinde inceledim’ sözleriyle anlatmıştı...

Göreve geldiğimizde, kara sahası üzerinde maden ve hidrokarbon arama üretim çalışmalarında tecrübeye sahip bir konumdaydık. Ancak yabancı firmalardan hizmet alma, onların tecrübelerini olgu olarak kabul etmenin dışına çıkmadığımız, hiçbir tecrübeye sahip olmadığımız önemli bir alan vardı; o da denizlerde bu faaliyetlerin yapılması.

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