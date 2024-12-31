Galata’daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber’e konuştu: İsrail’in karşısında olduk

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk ve kadın ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti. İsrail'in işlediği soykırım suçuna karşı en güçlü ses ise Türkiye'den çıktı. Başkan Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüterek dünya liderleriyle tek tek görüştü. Gazzeli masum vatandaşları öldüren İsrail ise dünyanın ateşkes çağrılarına karşın sessizliğini sürdürüyor.