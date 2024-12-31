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Haberler Galeri Galata'daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber'e konuştu: İsrail’in karşısında olduk
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:57

Galata'daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber'e konuştu: İsrail’in karşısında olduk

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenecek olan miting öncesi A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bir yıldan uzun süredir Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail'in karşısında olduklarını, soykırımın sorumlarının hesap vereceğini belirten Bilal Erdoğan, "Bu soykırım bitsin diye dua etmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Galata Köprüsü'ne bekliyoruz inşallah." dedi.

Galata’daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber’e konuştu: İsrail’in karşısında olduk

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk ve kadın ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti. İsrail'in işlediği soykırım suçuna karşı en güçlü ses ise Türkiye'den çıktı. Başkan Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüterek dünya liderleriyle tek tek görüştü. Gazzeli masum vatandaşları öldüren İsrail ise dünyanın ateşkes çağrılarına karşın sessizliğini sürdürüyor.

Galata’daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber’e konuştu: İsrail’in karşısında olduk

YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE GAZZE İÇİN YÜRÜYÜŞ

İstanbul'da Gazze için Galata Köprüsü'nde yüzlerce sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Milli İrade Platformu büyük bir yürüyüş düzenleyecek.

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Galata’daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber’e konuştu: İsrail’in karşısında olduk

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenecek olan miting öncesi A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Galata’daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber’e konuştu: İsrail’in karşısında olduk

Bir yıldan uzun süredir Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail'in karşısında olduklarını, soykırımın sorumlarının hesap vereceğini belirten Bilal Erdoğan, "Bu soykırım bitsin diye dua etmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Galata Köprüsü'ne bekliyoruz inşallah." dedi.

Galata'daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber'e konuştu: "İsrail'in karşısında olduk" | Video

Galata’daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber’e konuştu: İsrail’in karşısında olduk

Bilal Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İSRAİL'İN SOYKIRIMINI KINADIK"

"Geçen sene 7 Ekim'de başlayan mezalimin 3'üncü ayınca aşağı yukarı böyle bir çağrıda bulunduk ve 1 Ocak sabahında Galata Köprüsü'nde aile 7'den 70'e bütün İstanbulluyu hatta komşu ilden gelenleri Filistin için ses vermeye devam ettik. İsrail'in soykırımını kınadık. İsrail'in karşısında olduk.

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