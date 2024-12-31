Video Haber Galata'daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber'e konuştu: "İsrail’in karşısında olduk" | Video
Galata'daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber'e konuştu: 

Galata'daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber'e konuştu: "İsrail’in karşısında olduk" | Video

31.12.2024 | 14:44

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenecek olan miting öncesi A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bir yıldan uzun süredir Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail'in karşısında olduklarını, soykırımın sorumlarının hesap vereceğini belirten Bilal Erdoğan, "Bu soykırım bitsin diye dua etmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Galata Köprüsü'ne bekliyoruz inşallah." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Salih Tuna | Ölünce seni kim yakacak? 03:48
Salih Tuna | Ölünce seni kim yakacak? 31.12.2024 | 15:41
Okan Müderrisoğlu | Terörsüz Türkiye Yüzyılı... Ama nasıl? 04:09
Okan Müderrisoğlu | Terörsüz Türkiye Yüzyılı... Ama nasıl? 31.12.2024 | 15:38
Hilal Kaplan | Yeni dönem, ehil başlangıçlar 03:35
Hilal Kaplan | Yeni dönem, ehil başlangıçlar 31.12.2024 | 15:34
Bercan Tutar | Trump tsunamisi 04:39
Bercan Tutar | Trump tsunamisi 31.12.2024 | 15:32
Mahmut Övür | DEM Parti’nin tarihi sınavı 04:37
Mahmut Övür | DEM Parti'nin tarihi sınavı 31.12.2024 | 15:22
Galata’daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber’e konuştu: İsrail’in karşısında olduk | Video 06:17
Galata'daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber'e konuştu: "İsrail’in karşısında olduk" | Video 31.12.2024 | 14:44
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge | Video 06:51
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" | Video 31.12.2024 | 12:26
16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de bulunuyor | Video 03:22
16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında Özgür Özel de bulunuyor | Video 31.12.2024 | 12:48
Kayseri’de 6 DEAŞ’lı yakalandı | Video 00:36
Kayseri'de 6 DEAŞ'lı yakalandı | Video 31.12.2024 | 10:43
Bakan Yerlikaya: Gürz-34 operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesi mensubu yakalandı | Video 01:36
Bakan Yerlikaya: “Gürz-34" operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesi mensubu yakalandı | Video 31.12.2024 | 08:47
Sırrı Süreyya Önder: Eski süreçlerden çok daha umutluyum | Video 04:11
Sırrı Süreyya Önder: "Eski süreçlerden çok daha umutluyum" | Video 30.12.2024 | 13:21
Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video 01:01
Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video 30.12.2024 | 12:23
Gabar’da 76 kuyudan günlük 69 bin varil petrol üretimi | Video 04:32
Gabar’da 76 kuyudan günlük 69 bin varil petrol üretimi | Video 30.12.2024 | 12:11
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı | Video 01:55
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı | Video 30.12.2024 | 09:31
TSK’dan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine darbe | Video 01:20
TSK’dan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine darbe | Video 29.12.2024 | 14:13
AK Parti İstanbul’da kongre maratonu başladı | Video 07:35
AK Parti İstanbul'da kongre maratonu başladı | Video 29.12.2024 | 10:40
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran tabloyu milim milim işleyen Behzat usta 56 yıldır ahşaba şekil veriyor | Video 05:07
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran tabloyu milim milim işleyen Behzat usta 56 yıldır ahşaba şekil veriyor | Video 29.12.2024 | 09:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni’nde konuştu 18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'nde konuştu 28.12.2024 | 20:15
Okan Müderrisoğlu | Atatürk’ün değeri... Fidan’ın mesajları... Erdoğan’In hak ettiği ödül! 03:46
Okan Müderrisoğlu | Atatürk'ün değeri... Fidan'ın mesajları... Erdoğan'In hak ettiği ödül! 28.12.2024 | 15:47
Mahmut Övür | ’Karşında genel başkan var, böyle konuşamazsın...’ 04:07
Mahmut Övür | 'Karşında genel başkan var, böyle konuşamazsın...' 28.12.2024 | 15:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA