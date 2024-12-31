Galata'daki Gazze mitingi öncesi Bilal Erdoğan A Haber'e konuştu: "İsrail’in karşısında olduk" | Video

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenecek olan miting öncesi A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bir yıldan uzun süredir Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail'in karşısında olduklarını, soykırımın sorumlarının hesap vereceğini belirten Bilal Erdoğan, "Bu soykırım bitsin diye dua etmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Galata Köprüsü'ne bekliyoruz inşallah." dedi.