Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
11:55
Gazeteci Ekrem Kızıltaş’tan başörtüsünü hedef alan Fikret Bila’ya çok sert tepki: 28 Şubat döneminde kalmış!
HALK TV yazarı Fikret Bila, katıldığı canlı yayında başörtüsünü hedef aldı. Türkiye'nin dini değerlerini hiçe sayan Bila'nın, "Türbanlı bir öğretmen rol model oldu" sözleri büyük tepki aldı. aHaber yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş da Bila'nın başörtüsü hazımsızlığını "Vahim" olarak yorumladı. "Ben ilk gördüğümde 28 Şubat döneminden kalmış olmalı dedim" ifadelerini kullandı.