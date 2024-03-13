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Haberler Galeri Gazeteci Ekrem Kızıltaş’tan başörtüsünü hedef alan Fikret Bila’ya çok sert tepki: 28 Şubat döneminde kalmış!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:55

Gazeteci Ekrem Kızıltaş’tan başörtüsünü hedef alan Fikret Bila’ya çok sert tepki: 28 Şubat döneminde kalmış!

HALK TV yazarı Fikret Bila, katıldığı canlı yayında başörtüsünü hedef aldı. Türkiye'nin dini değerlerini hiçe sayan Bila'nın, "Türbanlı bir öğretmen rol model oldu" sözleri büyük tepki aldı. aHaber yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş da Bila'nın başörtüsü hazımsızlığını "Vahim" olarak yorumladı. "Ben ilk gördüğümde 28 Şubat döneminden kalmış olmalı dedim" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş’tan başörtüsünü hedef alan Fikret Bila’ya çok sert tepki: 28 Şubat döneminde kalmış!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin fonladığı gazetecilerin başörtüsü hazımsızlığı bitmek bilmedi. HALK TV yazarı Fikret Bila'nın katıldığı televizyon programında başörtüsüne yönelik sözleri, tepki çekti. Canlı yayında başörtüsü hazımsızlığını dile getiren Bila, kamuda başörtüsünün laikliğe ve tarafsızlığa aykırı olduğunu dile getirdi.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş’tan başörtüsünü hedef alan Fikret Bila’ya çok sert tepki: 28 Şubat döneminde kalmış!

"TÜRBANLI BİR ÖĞRETMEN ROL MODEL OLDU"

Tepki çeken açıklamalara imza atan Bila "Önce Meclis'te türban serbest bırakıldı. Meclis'te türbanlı milletvekilleri gördük. İktidar burada durmadı türban uygulamasını kamu kurumlarına taşıdı. Nerelere taşıdı? Hakim, savcı, subay ve öğretmenler de türban takmaya başladı. Oysa laiklik anlayışı itibarıyla tarafsız hizmet vermesi gereken bu çok önemli kamu hizmeti özel kıyafetleri tarif edilmiş mesleklerdir. Buralarda da türban öne çıktı.

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Gazeteci Ekrem Kızıltaş’tan başörtüsünü hedef alan Fikret Bila’ya çok sert tepki: 28 Şubat döneminde kalmış!

İlkokul çocuklarının karşısındaki bir öğretmen türbanlı bir öğretmen olarak rol model oldu. Hakim kürsüsünde türbanlı yargıç oturarak aslında siyasal simge haline gelmiş türbanla hüküm kurdu. Aynı şekilde savcı yine siyasal simge haline gelmiş türbanla iddiasını ortaya koydu. İşte subay olarak üniforma dışında başka bir siyasi simge giymemesi zorunlu olan kamu hizmetinde türbanlı subaylar ortaya çıktı. Dolayısıyla başörtüsünün yaygın olarak kullanılmasına CHP destek vermiş oldu. Böyle bir yönelim oldu CHP'de ama bu yönelim bir kazanım ortaya koymadı. Bunu da 2023 seçimlerinde gördük" dedi.

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Gazeteci Ekrem Kızıltaş’tan başörtüsünü hedef alan Fikret Bila’ya çok sert tepki: 28 Şubat döneminde kalmış!

"28 ŞUBAT DÖNEMİNDEN KALMIŞ!"

aHaber canlı yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş ise Fikret Bila'nın sözlerini "Vahim" diyerek eleştirdi. Bu tarz açıklamaların 28 Şubat dönemini hatırlattığını dile getiren Kızıltaş, Bila'ya Türkiye'nin değerlerini görmezden geldiğini belirterek tepki gösterdi. Kızıltaş, şunları söyledi: Ben ilk gördüğümde 28 Şubat döneminden kalmış olmalı dedim. Her şeyi açık konuşalım. Türkiye gerçeği kadınların yüzde 70'i başörtüsü kullanır.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş’tan başörtüsünü hedef alan Fikret Bila’ya çok sert tepki: 28 Şubat döneminde kalmış!

Birinin çıkıp bu toplumda türban takan öğretmen subay savcı hakim ve tarafsızlık sözleri ediyorsa o adama bir dakika derler. Çocuğun karşısına başı açık bir öğretmen çıkartmak normal oluyorsa başörtüsü nasıl anormal olabiliyor? Bir hakim savcı neden başörtülüyse tarafsız olamıyor? Fikret Bila maalesef tıpkı ait olduğu çevrenin mahallenin görüşlerine çok kafayı takmış olmalı. İşin garibi CHP içindeki çalkalanmada kendisine düşen bir rol var ve bunu oynamak istiyor.

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