Gazeteci Ekrem Kızıltaş’tan başörtüsünü hedef alan Fikret Bila’ya çok sert tepki: 28 Şubat döneminde kalmış!

İlkokul çocuklarının karşısındaki bir öğretmen türbanlı bir öğretmen olarak rol model oldu. Hakim kürsüsünde türbanlı yargıç oturarak aslında siyasal simge haline gelmiş türbanla hüküm kurdu. Aynı şekilde savcı yine siyasal simge haline gelmiş türbanla iddiasını ortaya koydu. İşte subay olarak üniforma dışında başka bir siyasi simge giymemesi zorunlu olan kamu hizmetinde türbanlı subaylar ortaya çıktı. Dolayısıyla başörtüsünün yaygın olarak kullanılmasına CHP destek vermiş oldu. Böyle bir yönelim oldu CHP'de ama bu yönelim bir kazanım ortaya koymadı. Bunu da 2023 seçimlerinde gördük" dedi.

Fikret Bila'dan başörtüsü ile ilgili skandal sözler! Başörtüsü neden yine hedef alındı? | Video