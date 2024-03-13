Video Haber Fikret Bila'dan başörtüsü ile ilgili skandal sözler! Başörtüsü neden yine hedef alındı? | Video
Fikret Bila'dan başörtüsü ile ilgili skandal sözler! Başörtüsü neden yine hedef alındı? | Video

Fikret Bila'dan başörtüsü ile ilgili skandal sözler! Başörtüsü neden yine hedef alındı? | Video

13.03.2024 | 11:42

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Fikret Bila, Halk TV'de katıldığı İsmail Küçükkaya'nın programında başörtüsüne yönelik skandal sözlere imza attı. Bila, canlı yayın esnasında başörtüsünün 'laikliğe aykırı' olduğunu dile getirerek, öğretmenlerin, hakimlerin, savcıların ve subayların başörtüsü kullanmasından rahatsız olduğunu söyledi. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, konuya ilişkin A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

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