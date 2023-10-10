Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:19

Gazze Şeridi İsrail ablukası altında! Uzman isim iki ülkeye dikkat çekti: Büyük bir destek var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail resmen savaş ilan etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gece boyunca artarak devam ederken, bölgeye su, elektik ve yakıt akışı kesildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Bu daha başlangıç" sözleri endişeyi artırdı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Prof. Dr. İlhan Kaya Ülger, A Haber'de İsrail'in Filistin'de Gazze halkına yönelik uyguladığı katliamı ve olayların perde arkasında yaşananları anlattı. Gazze'yi işgal için zemin oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Coşkun Başbuğ, "ABD tarafından planlandığını hep söyledim." dedi. Prof. Dr. İlhan Kaya Ülger de dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, "Kara harekatı ne zaman başlar?" sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar...