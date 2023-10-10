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Haberler Galeri Gazze Şeridi İsrail ablukası altında! Uzman isim iki ülkeye dikkat çekti: Büyük bir destek var
Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:19

Gazze Şeridi İsrail ablukası altında! Uzman isim iki ülkeye dikkat çekti: Büyük bir destek var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail resmen savaş ilan etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gece boyunca artarak devam ederken, bölgeye su, elektik ve yakıt akışı kesildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Bu daha başlangıç" sözleri endişeyi artırdı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Prof. Dr. İlhan Kaya Ülger, A Haber'de İsrail'in Filistin'de Gazze halkına yönelik uyguladığı katliamı ve olayların perde arkasında yaşananları anlattı. Gazze'yi işgal için zemin oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Coşkun Başbuğ, "ABD tarafından planlandığını hep söyledim." dedi. Prof. Dr. İlhan Kaya Ülger de dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, "Kara harekatı ne zaman başlar?" sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar...

Gazze Şeridi İsrail ablukası altında! Uzman isim iki ülkeye dikkat çekti: Büyük bir destek var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlattığını duyurdu. Hamas, İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını düzenlerken, Tel Aviv yönetimi resmen "savaş" ilan etti.

Gazze Şeridi İsrail ablukası altında! Uzman isim iki ülkeye dikkat çekti: Büyük bir destek var

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Gazze Şeridi İsrail ablukası altında! Uzman isim iki ülkeye dikkat çekti: Büyük bir destek var

ÖLÜ VE YARALI SAYISI

Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ve Batı Şeria'daki olaylarda yaşamını yitirenlerin sayılarını güncelledi.

Açıklamada, 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi İsrail ablukası altında! Uzman isim iki ülkeye dikkat çekti: Büyük bir destek var

İsrail saldırılarında, kasıtlı olarak ambulansların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, hava saldırıları sebebiyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi İsrail ablukası altında! Uzman isim iki ülkeye dikkat çekti: Büyük bir destek var

Öte yandan İsrail Başbakanı Netahyahu'nun "Bu daha başlangıç" sözleri endişeleri artırırken dünyanın da gündemine oturdu.

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