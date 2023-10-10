Gazze’de İsrail tarafından büyük katliam! "İngiltere ve ABD tarafından büyük bir destek var" | Video

A Haber’de İsrail’in Filistin'de Gazze halkına uyguladığı katliam ve perde arkasında yaşananlar yorumlandı. Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ yaşananları “vahşet” İsrail’i "terör devleti" olarak nitelediler. Diğer yandan yorumcular, Siyonist sözde devlet İsrail’e İngiltere ve ABD tarafından büyük bir destek, yardım yapıldığını ifade ettiler. Öte yandan Başbuğ, İsrail tarafından bölgede devreye sokulan karanlık oyuna dikkat çekerek, “ABD, uçak gemisini bölgeye getirmek için bir gerekçe yarattı. Üstelik bu gemiyi Hamas'a bir avuç gerillaya getirdiğini söylemekte. Buna sadece kargalar güler. Buna da sadece ABD inanıyor. ABD ve İsrail'in başını çektiği 'Tanrı'yı kıyamete zorlamak' gibi sapık ve sapkın bir yapı var.” dedi. Yayında "İsrail Gazze'ye kara operasyonu başlatır mı?" sorununa da yanıt verildi. İşte detaylar....