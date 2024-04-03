Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
10:30
Gelinim Mutfakta 3 Nisan en yüksek puanı alan gelin açıklandı mı? İşte çeyrek altının sahibi gelin...
Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 3 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?