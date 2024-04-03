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Haberler Galeri Gelinim Mutfakta 3 Nisan en yüksek puanı alan gelin açıklandı mı? İşte çeyrek altının sahibi gelin...
Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 10:30

Gelinim Mutfakta 3 Nisan en yüksek puanı alan gelin açıklandı mı? İşte çeyrek altının sahibi gelin...

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 3 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta 3 Nisan en yüksek puanı alan gelin açıklandı mı? İşte çeyrek altının sahibi gelin...

Bugün 1358.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 3 Nisan en yüksek puanı alan gelin açıklandı mı? İşte çeyrek altının sahibi gelin...

GELİNİM MUTFAKTA 1358. BÖLÜM

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Gelinim Mutfakta 3 Nisan en yüksek puanı alan gelin açıklandı mı? İşte çeyrek altının sahibi gelin...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta bugün 1358. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Bugünkü bölümde çeyrek altın kazanan gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz

Gelinim Mutfakta 3 Nisan en yüksek puanı alan gelin açıklandı mı? İşte çeyrek altının sahibi gelin...

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Tadım henüz sonuçlanmadığı için puan durumuna ver veremiyoruz. Tadım sonuçlandıktan sonra yer vereceğiz.

ALEYNA:

YEŞİM:

ÖZLEM:

DAMLA:

Gelinim Mutfakta 3 Nisan en yüksek puanı alan gelin açıklandı mı? İşte çeyrek altının sahibi gelin...
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