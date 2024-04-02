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Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:09

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim belli oldu mu? 2 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 2 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim belli oldu mu? 2 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

Bugün 1357.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim belli oldu mu? 2 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1357. BÖLÜM

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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim belli oldu mu? 2 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta'nın 1356. bölümünde en yüksek puanı alarak gün birincisi olup çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Puan durumu sonuçlanınca yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim belli oldu mu? 2 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ALEYNA:

YEŞİM:

ÖZLEM:

DAMLA:

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim belli oldu mu? 2 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu
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