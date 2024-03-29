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Haberler Galeri GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta 29 Mart hafta finalinde kim kazandı?
Giriş Tarihi: 29.03.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 08:56

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta 29 Mart hafta finalinde kim kazandı?

Gelinim Mutfakta hafta finali geldi çattı. Tüm hafta boyunca kıyasıya mücadele eden gelin adaylarından en başarılı olan finalde verilecek 10 altın bilezik ile ödüllendirilirken, bir gelin adayı ise yarışmaya veda eden isim olacak. Peki, Gelinim Mutfakta 29 Mart hafta finalinde 10 altın bileziği kim aldı, kim elendi? İşte, hafta finalinde yaşananlar!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta 29 Mart hafta finalinde kim kazandı?

Gelinim Mutfakta hafta finalinde kıyasıya mücadele devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanlandırma yaptığı yarışmada son adıma gelindi. Bugün alınan puanlar 10 altın bileziğe giden yola bir adım olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, hangi gelin adayı elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta 29 Mart hafta finalinde kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİ

Gelinim Mutfakta 1355. bölümde haftanın finali gerçekleşiyor.

Gelinim Mutfakta 1355. bölümde Songül Hanım, Damla'yı hile yapmakla suçlayınca ortam çok geriliyor!

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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta 29 Mart hafta finalinde kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta 29 Mart hafta finalinde kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİK SAHİBİNİ BULUYOR!

Her hafta 10 altın bilezik veren Gelinim Mutfakta'da bu hafta altın bilezikleri koluna takan gelin kim olacak henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta 29 Mart hafta finalinde kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta finalinde yarışmaya veda eden isim Tuğba olarak izleyenleri şok etmişti. Bu hafta finalinde ise 5 günlük yarışma sonucunda en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim henüz belli olmadı.

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