Giriş Tarihi: 29.03.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
08:56
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta 29 Mart hafta finalinde kim kazandı?
Gelinim Mutfakta hafta finali geldi çattı. Tüm hafta boyunca kıyasıya mücadele eden gelin adaylarından en başarılı olan finalde verilecek 10 altın bilezik ile ödüllendirilirken, bir gelin adayı ise yarışmaya veda eden isim olacak. Peki, Gelinim Mutfakta 29 Mart hafta finalinde 10 altın bileziği kim aldı, kim elendi? İşte, hafta finalinde yaşananlar!