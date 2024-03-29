GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta 29 Mart hafta finalinde kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta finalinde yarışmaya veda eden isim Tuğba olarak izleyenleri şok etmişti. Bu hafta finalinde ise 5 günlük yarışma sonucunda en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim henüz belli olmadı.