Giriş Tarihi: 08.04.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
19:13
GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE NASA TV 8 NİSAN 2024 || Güneş tutulması nasıl izlenir? İşte NASA canlı yayın ekranı
Güneş tutulması canlı izle NASA TV yayın ekranında takip ediliyor. 8 Nisan Pazartesi bugün 19 derece Koç burcunda gerçekleşecek tutulma Türkiye yerel saati ile saat 21.20'de başlayacak. Bu doğa olayına yakinen şahit olmak isteyen astroloji tutkunları başta olmak üzere pek çok kişi "Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek" sorularına yanıt arıyor. Peki, Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte, güneş tutulması canlı izle NASA yayını…