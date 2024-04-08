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Giriş Tarihi: 08.04.2024 19:12 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 19:13

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE NASA TV 8 NİSAN 2024 || Güneş tutulması nasıl izlenir? İşte NASA canlı yayın ekranı

Güneş tutulması canlı izle NASA TV yayın ekranında takip ediliyor. 8 Nisan Pazartesi bugün 19 derece Koç burcunda gerçekleşecek tutulma Türkiye yerel saati ile saat 21.20'de başlayacak. Bu doğa olayına yakinen şahit olmak isteyen astroloji tutkunları başta olmak üzere pek çok kişi "Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek" sorularına yanıt arıyor. Peki, Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte, güneş tutulması canlı izle NASA yayını…

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE NASA TV 8 NİSAN 2024 || Güneş tutulması nasıl izlenir? İşte NASA canlı yayın ekranı

Güneş tutulması canlı izle için heyecanlı bekleyiş başladı. Gökyüzü meraklıları NASA Youtube kanalı üzerinden yerel saate göre 21.20 itibariyle başlayacak tutulmayı anlık olarak takip edebilecek. Bu noktada NASA güneş tutulması canlı yayın ekranı için araştırmalar hız kazanırken bu eşsiz hadiseye şahit olmak isteyen vatandaşlar "Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi?" merak ediyor. İşte, NASA güneş tutulması canlı izle ekranı!

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE NASA TV 8 NİSAN 2024 || Güneş tutulması nasıl izlenir? İşte NASA canlı yayın ekranı

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Güneş tutulma 8 Nisan yani bugün saat 21.20'de Koç burcunda 19 derecede bir "Güneş Tutulması" gerçekleşiyor.

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GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE NASA TV 8 NİSAN 2024 || Güneş tutulması nasıl izlenir? İşte NASA canlı yayın ekranı

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Türkiye'de gözlemlenemeyecek olan yılın ilk güneş tutulması Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan görülebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE NASA TV 8 NİSAN 2024 || Güneş tutulması nasıl izlenir? İşte NASA canlı yayın ekranı

NASA CANLI YAYIN YAPACAK!
Yılın ilk güneş tutulmasını izlemeyecek olanlar için NASA TV üzerinden saat 20:00'de başlayacak ve birkaç saat sürecek olan bir canlı yayın gerçekleştirilecek. Güneş Tutulması meraklıları Youtube üzerinden bu yayını canlı olarak izleyebilecek.

https://www.nasa.gov/nasatv/

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE NASA TV 8 NİSAN 2024 || Güneş tutulması nasıl izlenir? İşte NASA canlı yayın ekranı

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL VE NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

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