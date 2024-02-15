Gürsel Tekin’den Ekrem İmamoğlu’na savaş ilanı: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

"EŞ DOST İLİŞKİLERİ PARTİDE BELİRLEYİCİ OLDU"

CHP'nin hiçbir objektif koşulun, liyakatin ve ehliyetin olmadığı bir partiye dönüştüğünü ifade eden Tekin şunları söylemişti:

"CHP, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve parti emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, genel merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap çavuş, eş dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür"