Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar | Video

CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu'na adeta savaş ilan etti. Katıldığı bir televizyon programında "İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." dedi.