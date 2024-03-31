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Haberler Galeri HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Hakkari yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:13

HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Hakkari yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye sandık başına gidiyor. Mahalli idareler Seçiminde yerel yönetimler belirlenecek. Hakkari seçim sonuçları her seçimde olduğu gibi bu sene de anlık ve güncel olarak sabah.com.tr adresi seçim sonuç ekranı üzerinden takip edilebilecek. Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları öğrenilmeye başlayacak. 2024 yerel seçimleri için Hakkari'de AK Parti'den İsmet Ölmez, CHP'den Cüneyt Özbek ve İyi Parti'den Yaşar Yorulmaz aday gösteriliyor. 81 ilde il, ilçe ve beldelerinin yöneticilerinin belirlenmesi için gerçekleşen seçimlerin oy sonuçlar YSK ile birlikte sabah.com.tr adresinde yer alacak. İşte 31 Mart Hakkari Yerel Seçim sonuç ekranı

HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Hakkari yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Tüm Türkiye 31 Mart günü 2024 seçimleri için vatandaşlık görevini yerine getirecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla belediye başkanları ve muhtarlar seçilecek. YSK'nın belirlediği saat aralıklarında uygulanan yasakların son bulması ve sandıklarda sayımın başlamasıyla birlikte seçimler şekillenecek. Hakkari 2024 Yerel Seçim Sonuçları dakika dakika sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden takip edilebilecek. İşte Türkiye 2024 yerel seçimleri Hakkari oy sonuçları

HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Hakkari seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Hakkari yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK PARTİ İsmet Ölmez

DEM Parti Viyan Tekçe-Mehmet Sıddık Akış

İYİ Parti Yaşar Yorulmaz

Zafer Partisi Melis Yıldız Akın

CHP Zakir Ekinci

Hakkari Seçim Sonuçları Linkine Tıklayarak Canlı ve Anlık Olarak Adayların Oy Oranlarını Görüntüleyebilirsiniz.

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HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Hakkari yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Hakkari seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

Çukurca seçim sonuçları için tıklayınız!

Derecik seçim sonuçları için tıklayınız!

Şemdinli seçim sonuçları için tıklayınız!

Yüksekova seçim sonuçları için tıklayınız!

HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Hakkari yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HAKKARİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Hakkari'de AK Parti'den İsmet Ölmez, CHP Cüneyt Özbek, İyi Parti Yaşar Yorulmaz, Yeniden Refah Partisi Umut Bardak, DEM Parti Viyan Tekçe-Mehmet Sıddık Akış

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Hakkari yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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