Giriş Tarihi: 07.01.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
17:31
Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun aylık geliri bakın ne kadarmış! Kaçak villa itirafı
Boğaz'a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatına devam eden Halk Tv patronu Cafer Mahiroğlu'nun geçtiğimiz aylarda yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanırken yakalanarak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hakkında, "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istendiği davanın ilk duruşmasına katılmadığı için yakalama kararı çıkarılan Mahiroğlu, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemede ise adeta kıvırdı.