Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun aylık geliri bakın ne kadarmış! Kaçak villa itirafı
Giriş Tarihi: 07.01.2024 17:30 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 17:31

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun aylık geliri bakın ne kadarmış! Kaçak villa itirafı

Boğaz'a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatına devam eden Halk Tv patronu Cafer Mahiroğlu'nun geçtiğimiz aylarda yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanırken yakalanarak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hakkında, "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istendiği davanın ilk duruşmasına katılmadığı için yakalama kararı çıkarılan Mahiroğlu, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemede ise adeta kıvırdı.

Mustafa Sait ÖZKAN
Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun aylık geliri bakın ne kadarmış! Kaçak villa itirafı

İstanbul Boğazı manzaralı Sarıyer'deki 300 metrekarelik villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun aylık geliri bakın ne kadarmış! Kaçak villa itirafı

Sarıyer'deki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti. SABAH'ın 2 yıldır süren ısrarlı yayınları yargı ve bürokrasiyi harekete geçirmiş, 2 yıldır göz yumulan kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını okuyucularına duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun aylık geliri bakın ne kadarmış! Kaçak villa itirafı

SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre, hakkında "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Mahiroğlu 21 Haziran'daki ilk duruşmaya katılmadı.

Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun aylık geliri bakın ne kadarmış! Kaçak villa itirafı

HAVALİMANINDA YAKALANDI
Tüm aramalara rağmen bulunamayan ve Mahiroğlu hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldı. 13 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan Mahiroğlu'nun havalimanında yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun aylık geliri bakın ne kadarmış! Kaçak villa itirafı

AYLIK GELİRİ 10 BİN LİRAYMIŞ
Gaziosmanpaşa'da nöbetçi mahkemeye çıkarılarak ifadesi alınan Mahiroğlu, tekstilci olduğunu, aylık gelirinin ise 10 bin lira olduğunu öne sürdü. Üzerine de kayıtlı mal varlığı olduğunu ancak ayrıntısını bilmediğini belirten Mahiroğlu, lise mezunu olduğunu ve sabıkası olmadığını da dile getirdi.

SON DAKİKA