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Haberler Galeri Havadan görüntülendi: İşte İmamoğlu'nun rüşvet villası! Değeri en az 80 milyon TL...
Giriş Tarihi: 22.04.2025 12:27 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 12:43

Havadan görüntülendi: İşte İmamoğlu'nun rüşvet villası! Değeri en az 80 milyon TL...

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada "yolsuzluk" suçundan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Beylikdüzü'ndeki inşaat projesine ruhsat verilmesi karşılığında 1 adet villa verdiğini itiraf eden müteahhit Adem Kameroğlu'nun verdiği villa havadan görüntülendi. Öte yandan, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bunlarla yetinmeyip Adem Kameroğlu'nun 35 milyon dolar değerindeki 40 bin metrekare arsasına da el koydukları öğrenildi.

YUSUF ÖZDEMİR
İHA
Havadan görüntülendi: İşte İmamoğlu’nun rüşvet villası! Değeri en az 80 milyon TL...

Büyükçekmece sınırları içindeki Pelican Hill Ihlamur evlerinden villa karşılığında ruhsat aldığını ifade eden iş adamı Adem Kameroğlu, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Büyükçekmece'deki villayı kontrole geldiler.

Havadan görüntülendi: İşte İmamoğlu’nun rüşvet villası! Değeri en az 80 milyon TL...

İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da zaman zaman bu villada kaldığını ifade etti. Ayrıca projenin iskanı (yapı kullanım belgesi) karşılığında da İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın 4 daire aldığını itiraf etti.

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Havadan görüntülendi: İşte İmamoğlu’nun rüşvet villası! Değeri en az 80 milyon TL...

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Lüks villaların bulunduğu site ise havadan çekilen görüntülere yansıdı. Villaların hepsi havuzları ve çevre düzenlemeleri ile benzer villalardan daha yüksek fiyatlı olduğu gözüküyor.

Havadan görüntülendi: İşte İmamoğlu’nun rüşvet villası! Değeri en az 80 milyon TL...

DEĞERİ EN AZ 80 MİLYON TL...

Villaların konum ve metrekarelerine bağlı olarak 80 ile 210 milyon Türk Lirası arasında fiyatları bulunuyor.

İmamoğlu'nun rüşvet villası böyle görüntülendi | Video

Havadan görüntülendi: İşte İmamoğlu’nun rüşvet villası! Değeri en az 80 milyon TL...

35 MİLYON DOLARLIK ARSAYA DA EL KOYDULAR

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren ve belgelerle doğrulanan itiraf niteliğindeki Adem Kameroğlu'nun ifadesine göre, Metro Home projesinin inşa edildiği arsanın 40 bin metrekaresi zorla Beylikdüzü Belediyesi'ne devrettirildi.

Kameroğlu, "Arsanın terki yapılmıştı, villa ve dairelerin dışında ruhsat için bana bunu şart koştular, ikinci kez terk yaptırdılar. İstesem bu 40 dönüm arsayı başkasına satar, kalanı üzerinde yine aynı inşaatı yapabilirdim. Ancak bana zorluk çıkaracaklarını bildiğim için kabul etmek zorunda kaldım. Bu 40 dönümün şu anki değeri 35 milyon dolardır." dedi.