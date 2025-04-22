Giriş Tarihi: 22.04.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
12:43
Havadan görüntülendi: İşte İmamoğlu'nun rüşvet villası! Değeri en az 80 milyon TL...
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada "yolsuzluk" suçundan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Beylikdüzü'ndeki inşaat projesine ruhsat verilmesi karşılığında 1 adet villa verdiğini itiraf eden müteahhit Adem Kameroğlu'nun verdiği villa havadan görüntülendi. Öte yandan, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bunlarla yetinmeyip Adem Kameroğlu'nun 35 milyon dolar değerindeki 40 bin metrekare arsasına da el koydukları öğrenildi.