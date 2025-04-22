İmamoğlu'nun rüşvet villası böyle görüntülendi | Video
Beylikdüzü'ndeki inşaat projesine ruhsat verilmesi karşılığında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 1 adet villa verdiğini itiraf eden iş adamı Adem Kameroğlu,'nun verdiği villanın bulunduğu lüks site havadan görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:55
İmamoğlu'nun rüşvet villası böyle görüntülendi | Video 22.04.2025 | 09:54
01:07
05:28
TÜRKSAT 6A hizmete alındı! İşte o tarihi anlar | Video 21.04.2025 | 15:38
02:56
Başkan Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı | Video 21.04.2025 | 15:31
21:38
Başkan Erdoğan: "Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz" | Video 21.04.2025 | 15:31
02:28
02:38
DEM heyeti İmralı'ya gidiyor | Video 21.04.2025 | 14:53
03:17
01:06
Enerjide tarihi rekor! Bakan Bayraktar açıkladı | Video 21.04.2025 | 10:11
01:45
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti | Video 20.04.2025 | 15:24
00:32
Milli İHA AKSUNGUR, irtifa rekoru kırdı | Video 20.04.2025 | 12:48
03:45
Fatih’te arkadaşını bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı 19.04.2025 | 23:35
34:17
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.04.2025 | 17:59
24:25
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 18.04.2025 | 18:05
25:50
Başkan Erdoğan: "Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir..." | Video 18.04.2025 | 15:56
03:25
01:00
01:49
01:52
ABD basınından çarpıcı iddia: Suriye'den çekilme başladı 17.04.2025 | 23:37
28:20
ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü 17.04.2025 | 21:33