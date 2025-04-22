İmamoğlu'nun rüşvet villası böyle görüntülendi | Video 22.04.2025 | 09:54 Beylikdüzü'ndeki inşaat projesine ruhsat verilmesi karşılığında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 1 adet villa verdiğini itiraf eden iş adamı Adem Kameroğlu,'nun verdiği villanın bulunduğu lüks site havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Büyükçekmece sınırları içindeki Pelican Hill Ihlamur evlerinden villa karşılığında ruhsat aldığını ifade eden iş adamı, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Büyükçekmece'deki villayı kontrole geldiler. İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da zaman zaman bu villada kaldığını ifade etti. Ayrıca projenin iskanı (yapı kullanım belgesi) karşılığında da İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın 4 daire aldığını itiraf etti. Lüks villaların bulunduğu site ise havadan çekilen görüntülere yansıdı. Villaların hepsi havuzları ve çevre düzenlemeleri ile benzer villalardan daha yüksek fiyatlı olduğu gözüküyor. Villaların konum ve metrekarelerine bağlı olarak 80 ile 210 milyon Türk Lirası arasında fiyatları bulunuyor.