Video Haber İmamoğlu'nun rüşvet villası böyle görüntülendi | Video
İmamoğlu'nun rüşvet villası böyle görüntülendi | Video

İmamoğlu'nun rüşvet villası böyle görüntülendi | Video

22.04.2025 | 09:54

Beylikdüzü'ndeki inşaat projesine ruhsat verilmesi karşılığında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 1 adet villa verdiğini itiraf eden iş adamı Adem Kameroğlu,'nun verdiği villanın bulunduğu lüks site havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Büyükçekmece sınırları içindeki Pelican Hill Ihlamur evlerinden villa karşılığında ruhsat aldığını ifade eden iş adamı, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Büyükçekmece'deki villayı kontrole geldiler. İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da zaman zaman bu villada kaldığını ifade etti. Ayrıca projenin iskanı (yapı kullanım belgesi) karşılığında da İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın 4 daire aldığını itiraf etti. Lüks villaların bulunduğu site ise havadan çekilen görüntülere yansıdı. Villaların hepsi havuzları ve çevre düzenlemeleri ile benzer villalardan daha yüksek fiyatlı olduğu gözüküyor. Villaların konum ve metrekarelerine bağlı olarak 80 ile 210 milyon Türk Lirası arasında fiyatları bulunuyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İmamoğlu’nun rüşvet villası böyle görüntülendi | Video 02:55
İmamoğlu'nun rüşvet villası böyle görüntülendi | Video 22.04.2025 | 09:54
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirdik | Video 01:07
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "801,5 kilogram metamfetamin ele geçirdik" | Video 22.04.2025 | 08:57
TÜRKSAT 6A hizmete alındı! İşte o tarihi anlar | Video 05:28
TÜRKSAT 6A hizmete alındı! İşte o tarihi anlar | Video 21.04.2025 | 15:38
Başkan Erdoğan’dan Papa Fransuva için taziye mesajı | Video 02:56
Başkan Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı | Video 21.04.2025 | 15:31
Başkan Erdoğan: Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz | Video 21:38
Başkan Erdoğan: "Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz" | Video 21.04.2025 | 15:31
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor | Video 02:28
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor | Video 21.04.2025 | 14:53
DEM heyeti İmralı’ya gidiyor | Video 02:38
DEM heyeti İmralı'ya gidiyor | Video 21.04.2025 | 14:53
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bashkim Jashari ile bir araya geldi 03:17
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bashkim Jashari ile bir araya geldi 21.04.2025 | 12:40
Enerjide tarihi rekor! Bakan Bayraktar açıkladı | Video 01:06
Enerjide tarihi rekor! Bakan Bayraktar açıkladı | Video 21.04.2025 | 10:11
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti | Video 01:45
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti | Video 20.04.2025 | 15:24
Milli İHA AKSUNGUR, irtifa rekoru kırdı | Video 00:32
Milli İHA AKSUNGUR, irtifa rekoru kırdı | Video 20.04.2025 | 12:48
Fatih’te arkadaşını bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı 03:45
Fatih’te arkadaşını bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı 19.04.2025 | 23:35
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 34:17
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.04.2025 | 17:59
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 24:25
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 18.04.2025 | 18:05
Başkan Erdoğan: Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir... | Video 25:50
Başkan Erdoğan: "Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir..." | Video 18.04.2025 | 15:56
Meclis’e uzanan milyonluk vurgun! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor... | Video 03:25
Meclis'e uzanan milyonluk vurgun! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor... | Video 18.04.2025 | 09:23
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 6 ayrı organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı | Video 01:00
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "6 ayrı organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı" | Video 18.04.2025 | 08:33
CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne yönelik ’usulsüzlük’ operasyonu! Şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 01:49
CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik 'usulsüzlük' operasyonu! Şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 18.04.2025 | 08:33
ABD basınından çarpıcı iddia: Suriye’den çekilme başladı 01:52
ABD basınından çarpıcı iddia: Suriye'den çekilme başladı 17.04.2025 | 23:37
ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü 28:20
ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü 17.04.2025 | 21:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY