Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hedef Sabah değil Türkiye! Almanya Erdoğan'a yakın kim varsa yok etmek istiyor
Giriş Tarihi: 18.05.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 08:23

Hedef Sabah değil Türkiye! Almanya Erdoğan'a yakın kim varsa yok etmek istiyor

Alman polisi, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikâyeti üzerine basın özgürlüğünü hiçe sayarak Almanya Temsilcimiz İsmail Erel ile SABAH Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay'ın evine şafak vakti baskın düzenledi. SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın Almanya'da yaşanan skandal olayın perde arkasını içeren bir yazı kaleme aldı. İşte Hasan Basri Yalçın'ın o yazısı...

HASAN BASRİ YALÇIN
Hedef Sabah değil Türkiye! Almanya Erdoğan’a yakın kim varsa yok etmek istiyor

Elimizden geldiğince tıkalı kulaklara ülkemizin nasıl bir tehdit altında olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Seçim sürecine dış istihbarat örgütlerinin FETÖ'cüler eliyle nasıl müdahale ettiğini konuşuyoruz. Muharrem İnce'ye gözümüzün önünde yapılanları tartışıyoruz.

Hedef Sabah değil Türkiye! Almanya Erdoğan’a yakın kim varsa yok etmek istiyor

Baştan beri söylüyorum. Muhalefet, sokma bir akılla neredeyse tamamıyla yurtdışında dizayn edilmiş bir kampanya izliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hedef Sabah değil Türkiye! Almanya Erdoğan’a yakın kim varsa yok etmek istiyor

Aday belirleme sürecinden Kılıçdaroğlu'nun çektiği bütün videolara, masadan kalkmak isteyen siyasetçilere yapılan kumpaslardan seçim güvenliğini tartışmaya açmak gibi tüm başlıklar maalesef işte bu dış akılların sergilenmesiydi.

Hedef Sabah değil Türkiye! Almanya Erdoğan’a yakın kim varsa yok etmek istiyor

Batı'daki yayın organlarının yazıp çizdiklerini bile görmezden gelmeye çalışanlar vardı. Neymiş? Bu ülkelerde basın özgürlüğü varmış. Demokrasi varmış. Hukuk çok iyi işlermiş.

Hedef Sabah değil Türkiye! Almanya Erdoğan’a yakın kim varsa yok etmek istiyor

Hayır öyle değil. Sabah Gazetesi'nin Almanya temsilcilerinin evine yapılan operasyon bize bir kez daha gösterdi ki, Almanya bu işin tarafı ve elinden gelse Erdoğan'a yakın kim varsa hepsini yok etmek istiyor. Bütün bu işler Türkleri sindirip bastırmak için yapılıyor.

SON DAKİKA