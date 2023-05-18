Giriş Tarihi: 18.05.2023 08:12
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
08:23
Hedef Sabah değil Türkiye! Almanya Erdoğan'a yakın kim varsa yok etmek istiyor
Alman polisi, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikâyeti üzerine basın özgürlüğünü hiçe sayarak Almanya Temsilcimiz İsmail Erel ile SABAH Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay'ın evine şafak vakti baskın düzenledi. SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın Almanya'da yaşanan skandal olayın perde arkasını içeren bir yazı kaleme aldı. İşte Hasan Basri Yalçın'ın o yazısı...