Hedef Sabah değil Türkiye! Almanya Erdoğan’a yakın kim varsa yok etmek istiyor

Hayır öyle değil. Sabah Gazetesi'nin Almanya temsilcilerinin evine yapılan operasyon bize bir kez daha gösterdi ki, Almanya bu işin tarafı ve elinden gelse Erdoğan'a yakın kim varsa hepsini yok etmek istiyor. Bütün bu işler Türkleri sindirip bastırmak için yapılıyor.



