Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Tarihe geçen toplantıdan çarpıcı tespitler
Giriş Tarihi: 05.03.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 08:09

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Tarihe geçen toplantıdan çarpıcı tespitler

Afetlere karşı daha iyi hazırlanmak için ülkemizin her alanda önde gelen bilim adamları, Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve siyasetçilerle bir araya geldi. 7.5 saat süren toplantıda bilim adamları çekinmeden afetlerle nasıl mücadele edilmesi gerektiği yönünde fikirlerini açıkladılar. Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan tarihi toplantı ile ilgili Sabah Gazetesi yazarı Prof Dr. Erhan Afyoncu bir yazı kaleme aldı. İşte Prof Dr. Erhan Afyoncu'nun o köşe yazısı...

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Tarihe geçen toplantıdan çarpıcı tespitler

Cuma günü Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, rektörler, hukukçular, sosyologlar, jeologlar, sismologlar, psikiyatrlar, mimarlar, doktorlar, orman mühendisleri, maden mühendisleri, iletişimciler, afet yönetimi uzmanları, meteorologlar, tarihçiler, edebiyatçılar, şehir plancıları, inşaat mühendisleri, AFAD, AKUT, YÖK, TÜBİTAK, TOKİ başkanları ve Kandilli Rasathanesi Müdürü'nün de katıldığı Ulusal Risk Kalkanı toplantısı yapıldı.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Tarihe geçen toplantıdan çarpıcı tespitler

KAYIT ALTINA ALINDI

Toplantıya Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Okan Tüysüz, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, Prof. Dr. Orhan Şen, Prof. Dr. Refik Korkusuz, Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Ali Koçak, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Prof. Dr. Mustafa Kumral, Prof. Dr. İbrahim Kalın, Prof. Dr. İskender Pala, Mimar Emre Arolat, Mimar Sinan Genim, Japon uzman Yoshinori Moriwaki, Murat Bardakçı, Ömer Çelik, Ertan Aydın'ın da aralarında olduğu 110 bilim adamı, bürokrat, STK temsilcisi ve siyasetçi katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Tarihe geçen toplantıdan çarpıcı tespitler

Saat 14.30'da başlayan toplantıda bilim adamları sırayla konuştular. Herkesin konuşmuş olmasına özellikle dikkat edildi. Tekrar tekrar "Fikrini söylemeyen kaldı mı?" diye soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başından sonuna kadar toplantıda hazır bulundu. Toplantıda konuşan bütün bilim adamlarını dikkatle dinleyerek notlar aldı. Ayrıca toplantı kayıt altına alındı.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Tarihe geçen toplantıdan çarpıcı tespitler

Cumhurbaşkanımız bu kayıtların yetkililer tarafından izlenerek çalışmaların ona göre yapılacağı ve çalışmalara bilim adamlarının desteğinin önemini vurguladı. Bilim adamlarının fikirleri üzerine bakan ve bürokratlara talimatlar verdi.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Tarihe geçen toplantıdan çarpıcı tespitler

ŞEHİRLERİMİZ ÇOK BÜYÜK

Toplantıya deprem tarihi üzerine araştırmaları olan bir bilim adamı olarak ben de katıldım. Toplantıda benim dikkat çektiğim hususlar şunlar oldu:
Başımıza gelen afetlerin (deprem, sel, heyelan) ağır sonuçları olmasının tek bir sebebi var. Şehirlerimiz haddinden fazla büyüdü. Nitekim pandemide de bu durumun dezavantajları görüldü. Artık İstanbul da, Sivas da, Erzurum da daha fazla büyümemelidir. Köy ve kasabalarımızın yaşam konforunu artırıp 5-10 bin nüfuslu yerleşim yerleri oluşturarak nüfusu bütün ülkeye yaymalıyız.

SON DAKİKA