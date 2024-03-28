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Haberler Galeri İBB Başkan adayı Murat Kurum duyurdu: İşte ilk 6 ay ve bir yıl içinde yapılacak dev projeler
Giriş Tarihi: 28.03.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 13:48

İBB Başkan adayı Murat Kurum duyurdu: İşte ilk 6 ay ve bir yıl içinde yapılacak dev projeler

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Toplantısı'nda konuşuyor. İstanbul'daki trafik çilesine dikkat çeken Murat Kurum, ilk bir yılda raylı sistemin 420 kilometreye çıkacağını açıkladı. İstanbul'da depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm süreciyle ilgili projelerinden de bahseden Kurum, "Deprem terörle mücadele kadar önemli. Göreve geldiğimizde 650 bin konutun inşa sürecine 39 ilçede başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum duyurdu: İşte ilk 6 ay ve bir yıl içinde yapılacak dev projeler

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu.

İBB Başkan adayı Murat Kurum duyurdu: İşte ilk 6 ay ve bir yıl içinde yapılacak dev projeler

İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

İcraat adamayız, iş yapmayı severiz. İcraatlarımızın nasıl yapılacağına dair toplantıyı sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimin nice eserlere vesile olmasını diliyorum. Bugün alanında en değerli uzmanları ile bir aradayız.

"PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA GERÇEK BELEDİYECİLİK DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Projelerimizi bu şehrin güzel insanları ile paylaşıyoruz. Pazar günü İstanbul'da inşallah gerçek belediyecilik dönemini başlatacağız. İstanbul yeni dönem için gün saymakta. Yola çıktığımız günden beri milletimizle aynı duyguları paylaşmanın mutluluğundayız. 4 büyük tanıtım toplantısı yaptık.

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İBB Başkan adayı Murat Kurum duyurdu: İşte ilk 6 ay ve bir yıl içinde yapılacak dev projeler

"RAYLI SİSTEM İLK YIL 420 KM'YE ÇIKACAK"

İstanbul'un 5 yıllık süreçte geriye gitmesinden dolayı projelerin hızlıca yapılmasını tespit ettik. Yoğun bir mesai içinde olduk. Bilim insanları ile bu projeleri çalıştık. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren projelerimiz hayata geçecek. İstanbul'un en büyük sorunlarından biri trafik çilesi. İstanbul'un trafiğini çözeceğiz. İstanbul'un gücü durduruldu. İlk 6 ayda mevcut yönetimin açamadığı hatları açacağız. Raylı sistem ilk yıl 420 km'ye çıkacak... 184,7 km uzunluğundaki 11 raylı sistem hattına başlanacak.

İBB Başkan adayı Murat Kurum duyurdu: İşte ilk 6 ay ve bir yıl içinde yapılacak dev projeler | Video

İBB Başkan adayı Murat Kurum duyurdu: İşte ilk 6 ay ve bir yıl içinde yapılacak dev projeler

ÇİLESİZ İSTANBUL

RAYLI SİSTEM PROJELERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte 1 yılın sonunda 40,6 km raylı sistem hattı İstanbul'a kazandırılacak.

İlk 6 ayda tamamlanacak raylı sistem projeleri;

  • Mevcut yönetimin İkitelli-Ataköy arasında açmadığı Mimar Sinan İstasyonu
  • Çekmeköy- Samandıra hattı arasındaki Sancaktepe Hastane istasyonu
  • 7,9 km'lik Kaynarca-Tuzla arasındaki hat
  • 9,7 km'lik Bağcılar(Kirazlı)- Küçükçekmece(Halkalı) metro hattı
İBB Başkan adayı Murat Kurum duyurdu: İşte ilk 6 ay ve bir yıl içinde yapılacak dev projeler
  • 18,1 km'lik Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt hattı içinde, henüz yapımına hiç başlanmamış olan Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt hattının inşası başlayacak
  • 18 km'lik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü hattı
  • 17,4 km'lik Vezneciler-Sultangazi hattı
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