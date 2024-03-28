İBB Başkan adayı Murat Kurum duyurdu: İşte ilk 6 ay ve bir yıl içinde yapılacak dev projeler

İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

İcraat adamayız, iş yapmayı severiz. İcraatlarımızın nasıl yapılacağına dair toplantıyı sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimin nice eserlere vesile olmasını diliyorum. Bugün alanında en değerli uzmanları ile bir aradayız.

"PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA GERÇEK BELEDİYECİLİK DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Projelerimizi bu şehrin güzel insanları ile paylaşıyoruz. Pazar günü İstanbul'da inşallah gerçek belediyecilik dönemini başlatacağız. İstanbul yeni dönem için gün saymakta. Yola çıktığımız günden beri milletimizle aynı duyguları paylaşmanın mutluluğundayız. 4 büyük tanıtım toplantısı yaptık.