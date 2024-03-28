İBB Başkan adayı Murat Kurum duyurdu: İşte ilk 6 ay ve bir yıl içinde yapılacak dev projeler | Video
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Toplantısı'nda konuşuyor. İstanbul'daki trafik çilesine dikkat çeken Murat Kurum, ilk bir yılda raylı sistemin 420 kilometreye çıkacağını açıkladı. İstanbul'da depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm süreciyle ilgili projelerinden de bahseden Kurum, "Deprem terörle mücadele kadar önemli. Göreve geldiğimizde 650 bin konutun inşa sürecine 39 ilçede başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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