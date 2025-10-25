İBB seçimlerinde kriptolu casusluk skandalı! Wickr üzerindeki yazışmalar ortaya çıktı

HÜSEYİN GÜN'ÜN İSTİHBARAT ALANINDA ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLU C.P.M. İLE İRTİBATI
Soruşturma kapsamında, şüpheli Gün'ün yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, üzerinden ele geçen dijital materyallerde yapılan detaylı incelemede, irtibatları arasında yer alan yabancı uyruklu C.M. hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından araştırmalar da yapıldı.
MİT'in çalışmalarında, yabancı uyruklu kişinin açık kimlik bilgisinin C.P.M. olduğu belirlenirken, bu kişinin, yabancı ülkede denizcilik teknolojileri ve risk istihbaratı alanında faaliyet yürüten şirketlerde genel müdür, yabancı ülke merkezli olarak risk ve hasar değerlendirmesi alanında faaliyet yürüttüğüne ilişkin bilgiler bulunan bir şirkette danışman unvanlarıyla görevlerde bulunduğu tespit edildi.
Çalışmalarda, C.P.M'nin özel sektöre katılmadan önce 11 yılı aşkın kamu görevi süresince askeri ve istihbarat topluluğunda görev yaptığı, istihbarata karşı koyma, terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında yer aldığı, Pakistan, Afganistan ve Kolombiya'daki operasyonları desteklemek amacıyla yabancı bir ülke istihbarat servisi bünyesindeki unsurların yönlendirilmesi ve bilgi toplanması konularını yönettiği belirlendi.
C.P.M'nin 2009'da özel sektöre geçişi sonrasında Olimpiyat Oyunları kapsamında, teknik karşı casusluk faaliyetlerini de içeren, yarı resmi nitelikteki Karşı Düşman Keşif Faaliyeti programının tasarımı ve uygulamasını denetlediği, 2012'den sonra ise hem özel hem de kamu sektöründe, istihbarat ve siber güvenlik odaklı programlarda üst düzey danışman olarak görevlerde bulunduğu belirlendi.