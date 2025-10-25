İBB seçimlerinde kriptolu casusluk skandalı! Wickr üzerindeki yazışmalar ortaya çıktı

İNGİLTERE LEHİNE FAALİYET GÖSTEREN İSTİHBARATÇILARA TÜRKİYE'YLE İLGİLİ BİLGİ AKTARILDIĞI İDDİASI

El yazısı defter ve belgelerin incelenmesinde ise şüpheli Gün'e ait olduğu değerlendirilen belgelerde, farklı ülkelerde gerçekleşen darbe girişimi, iç karışıklık olaylarıyla alakalı konulardan bahsedildiği belirlenirken, Türkiye'de görüştüğü kişi veya kurumları günlük olarak not alan Gün'ün, İngiltere lehine faaliyet gösterdiği değerlendirilen istihbarat elemanları ya da İngiltere'de siyasi faaliyetlerde bulunan kişilere Türkiye geneli konularda bilgi aktarımında bulunduğu belirlendi.

Soruşturmada, şüpheli Gün'ün Suriye'de meydana gelen savaşla alakalı muhalif grupların siyasi ve maddi olarak desteklenmeleri gerektiği yönünde içerikler olduğu, terör örgütü FETÖ/PDY'nin üst yönetim kadrosunda bulunan ve sözde İngiltere imamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği, bu kişiden öneriler aldığına dair notların bulunduğu tespit edildi.

Gün'ün Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile Türkiye'yle ilgili konularda topladığı bilgilerin, istihbari faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen İngiltere'ye mensup kişilere aktardığı anlaşılan soruşturmada, şüpheli Gün'ün ticari kimliğini ön planda göstererek, başka ülke menfaatleri doğrultusunda Türkiye ve başka ülkelerde faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.