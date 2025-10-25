Hüseyin Gün’den Merdan Yanardağ’a talimat! Whatsapp mesajları ortaya çıktı! “Baskı kurun! o vasıfsızlar görevden alınsın”

MERDAN YANARDAĞ: "KAYGILARINIZDA HAKSIZ OLDUĞUNUZU SÖYLEYEMEM. AMA ÖNCE ŞUNLARI BİR GÖNDERMEYE BAKALIM"

19 Mayıs 2023 Saat: 15.06

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): Tünaydın ve iyi pazarlar Merdan bey. 3 rakamı şu an 28'e çıktı. Ama ne için bu uğraş? Bu aptal, köğne ve sığ çıkarcı insanlarla yol yürünmez. Bahar Feyzan'ı dinledim. Birçoğu bilindik şeyler ama yine de memleket namlunun ağzındayken bu yapılanın ve kabul görülmesinin adını koyamıyorum. Aklıma sadece bunlar bilinçli şekilde bizleri sömürüyor. Biri dinle, diğeri Cumhuriyetle. Malum kişiyi hala görevde tutan da büyük sorun var.

19 Mayıs 2023 Saat: 15.38 Saat: 15.41

Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor): "Merhaba Hüseyin bey.. Elinize sağlık, iyi yapmışsınız. Kaygılarınızda haksız olduğunuzu söyleyemem.. Ama önce şunları bir göndermeye bakalım.. Sonrasını konuşuruz. Benim de çok büyük tepkilerim var. Şimdilik askıya aldım."

HÜSEYİN GÜN: "16 NİSAN KİRLİ REFERANDUMDAKİ PISIRIK TUTUMUNUZ NEYDİ?

21 Mayıs 2023 Saat:20.20- Saat: 20.24

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): "Ayıptır yahu, yaşını başını almış. Bir insanın bu kadar büyük bir sıfırı savunması. 16 Nisan kirli referandumdaki pısırık tutumunuz neydi? Bir zarfta 4 pusuladan 3'ü doğru biri yanlış, yine tıs. 40 milletvekili tabansız partilere dağıt. Sonra da utanmadan 'Biz bir yere kaymadık' de. Yuh artık, edep yahu… Bu saatten sonra CHP'ye bir gram oy moy yok… Yeni geldim Muğla'dan her yer berbat. Biri büyük biri küçük götürüyor. Bunlar dincilerle gizli ittifak da ve bizim gibileri sömürüyorlar. Artık bitti! Kapattım TV'yi. Kendi çalsın kendi oynasın."