Hüseyin Gün’den Merdan Yanardağ’a talimat! Whatsapp mesajları ortaya çıktı! “Baskı kurun! o vasıfsızlar görevden alınsın”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ, Melih Geçek hakkında başlatılan "casusluk" soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Haziran 2023 tarihinde TELE1 Televizyonu’nun canlı yayınına katıldı ve aralarında Merdan Yanardağ’ın bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Merdan Yanardağ’ın, "casusluk" suçundan tutuklanan Hüseyin Gün’e 23 Haziran 2023 tarihinde WhatsApp üzerinden mesaj yazdığı ve “Soru desteğiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandığı tespit edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ, Melih Geçek hakkında başlatılan "casusluk" soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı.
HÜSEYİN GÜN, TELE1 GENEL YAYIN YÖNETMENİ MERDAN YANARDAĞ'I YÖNLENDİRMİŞ
4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'ün, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı da yönlendirdiği ortaya çıktı.
Türkiye'nin gündemine oturan "casusluk" soruşturmasında yeni detaylar! Gün ve Yanardağ'ın yazışmaları ortaya çıktı… | Video
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Haziran 2023 tarihinde TELE1 Televizyonu'nun canlı yayınına katıldı ve aralarında Merdan Yanardağ'ın bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Merdan Yanardağ'ın, "casusluk" suçundan tutuklanan Hüseyin Gün'e 23 Haziran 2023 tarihinde WhatsApp üzerinden mesaj yazdığı ve "Soru desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
İŞTE O MESAJLAR
Hüseyin Gün'ün, Merdan Yanardağ'la WhatsApp üzerinden yazdığı mesajlar şöyle:
MERDAN YANARDAĞ: "SORU DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Tarih: 22 Haziran 2023 Saat: 20.06 - Saat: 20.08
Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor) / Jöntürklerin sancağını yere düşüren parti CHP'dir. Bu öfke radikal bir değişim olana kadar devam edecek, haberi yok. Radikal öyle makyaj mukyaj değil. Dişe diş göze göz. Tuncaygiller (Tuncay Özkan'ı ima ediyor) Toprakgiller (Erdoğan Toprak'ı ima ediyor) Taşkınlar hepsi temizlenene kadar… Beceriksizler ordusu. Yiyiciler, küçük adamlarla büyük işler bugüne kadar olmadı. Olamaz! (Hüseyin Gün, TELE1 Televizyonu canlı yayınına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor)
Tarih: 23 Haziran 2023 Saat: 11.13
Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor) "Günaydın.. Kesinlikle öyle olacak, size katılıyorum. Mutlaka zihniyet ve kadro değişimi gerekiyor. Soru desteğiniz için teşekkürler. Sevgiler."