Türkiye’nin gündemine oturan “casusluk” soruşturmasında yeni detaylar! Gün ve Yanardağ’ın yazışmaları ortaya çıktı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamaoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkındaki “casusluk” soruşturması büyük ses getirdi. Hüseyin Gün’ün iş insanı adı altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu, kriptolu haberleşme programı kullanarak "Jupiter1881" kullanıcı adıyla görüştüğü "Bluestar81" rumuzlu kişinin İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelilerinden Necati Özkan olduğu tespit edildi. Öte yandan, Gün ile şüpheli Necati Özkan'ın örgütün bu amacı doğrultusunda 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, seçmenlere ait bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyetinde bulundukları ortaya çıktı. Son olarak Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’ın yazışmaları A Haber’de ilk kez yayınlandı. İşte tüm detaylar…

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldı.

HÜSEYİN GÜN HAKKINDA TESPİT EDİLENLER

4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyalleri Savcılık tarafından incelendi.

Gün'ün dijital materyallerinde sivil kişilerin ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı ifade edildi.

GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ VE KURUMLARI NOT ALMIŞ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında adli işlem yapılan kişiler, terör örgütü PKK/KCK kapsamında adli işlem yapılan kişiler ve farklı ülkelerin konsolosluk görevlileri ile çok sayıda iletişim irtibatı tespit edildiği ifade edilen Hüseyin Gün hakkındaki MASAK incelemesinde ise halihazırda ticari işletmesi olmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi-yurt dışı para transferlerinin bulunduğu, el yazısı defter ve belgelerin incelenmesi neticesinde ise şüpheli Gün'e ait olduğu anlaşılan belgeler içerisinde farklı ülkelerde gerçekleşen darbe girişimi, iç karışıklık olaylarıyla ilgili hususlardan bahsedildiği, Türkiye'de görüştüğü kişi veya kurumları günlük olarak not aldığı ortaya çıktı.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan casusluk operasyonlarının detayları, belgeler ve Hüseyin Gün'ün yazışmaları A Haber'de yayınlandı. İşte Hüseyin Gün ve Yanardağ arasında geçen o konuşmalar;

"Tünaydın ve iyi pazarlar Merdan Bey, 3 rakamı şu an 28'e çıktı. Ama ne için bu uğraş? bu aptal, köyüne ve sığ çıkarcı insanlarla yol yürünmez. Bahar Feyzan'ı dinledim, bir çoğu bilindik şeyler ama yine de memleket namlunun ağzındayken bu yapılanın ve kabul görülmesinin adını koyamıyorum. Aklıma sadece bunlar bilinçli şekilde bizleri sömürüyor, bir dinle diğer cumhuriyetle. Malum kişiyi hala görevde tutanda büyük sorun var." Gelen cevapta: "Merhaba Hüseyin Bey... Elinize sağlık, iyi yapmışsınız... Kaygılarınızda haksız olduğunuzu söyleyemem.. Ama önce şunları bir göndermeye bakalım.. Sonrasını konuşuruz. Benim de çok büyük tepkilerim var. Şimdilik askıya aldım Selam ve sevgiyle.." "Kemal bey'in Almanya'ya gitmesini tavsife eden danışmanları veya gnl bşk yrd'ları kimse istifa etmesi gerek. Bu kaçıncı iletişim hatası... bu kadar kendi ayağına sıkmak görülmemiştir. Hangi sivri akıllı danışmanı KK'nın pasaport kontrolde sıra beklerken görüntüyü paylaşıyor... bu kadar aptallık ancak eğitimle olur herhalde. İnanılmaz hatalar..."

"Merdan Bey, sizden rica ediyorum... baskı kurun Tuncay Özkan, Gamze Akkuş İlgezdi ve (sizin daha iyi bildiğiniz) diğer gereksiz ve vasıfsızları görevden alınsın. Eksik zekalı Onursal Adıgüzel zaten gitti ama böyle liyakatsiz ve güvenilmez insanlarla bu mücadele sürdürülemez. Nokta! Saygı ve sevgiler," Gelen mesaja yanıt: "İyi geceler Hüseyin Bey, çok haklısınız.. Ben gerekli baskıyı yapıyorum. Ne kadar etkili olacak kestiremiyorum, ama bir sonucu olacaktır. Selam ve sevgiyle.." "Merdan bey, size tekrar geçmiş olsun. Bunlar mı yönetecek? Bu kadar mı zor medya düzenlenesi yapmak? İnanılmaz basiretsizlik. Zaten halkın doğru haber alma şansı yok seviyesine yakın. Kemal bey doğru kişi ama kadrosu evlere şenlik. Saygı ve sevgiler" Gelen mesaja yanıt: "Merdan bey, size tekrar geçmiş olsun. Bunlar mı yönetecek? Bu kadar mı zor medya düzenlenesi... Hiç sormayın Hüseyin Bey.. Biz de olmasak halleri daha da kötü olacak."

EKREM İMAMOĞLU BİZZAT YETKİLENDİRMİŞ

Öte yandan eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun 18 09.2019 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı'na "Belediyemiz Müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak Belediyeniz çalışanlarından ve/veya dışandan belirlenecek üç uzman ile Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılanında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir. Gereğini rica ederim." imzalı belgesi de ortaya çıktı..

İNGİLTERE LEHİNE İSTİHBARI FAALİYETLER

El yazısı belgelerde, farklı ülkelerdeki darbe/iç karışıklıkların finansmanından bahsedildiği, İngiltere lehine istihbari faaliyetler yürüttüğü düşünülen şahıslara bilgi aktardığı ve FETÖ üst yönetim kadrosundan Mustafa Özcan (İngiltere İmamı) ile yüz yüze görüştüğüne dair notlar bulundu.

WICKR UYGULAMASINDAKİ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Mesaj1:

Beklendiği gibi, AKP trolleri daha aktif hale geliyor, lütfen @gonulluist ile bir vites artırın. Güzel haber şu ki, HDP destekçileri İmamoğlu için sosyal medyada çok daha aktif hale geliyor. (21.49.

İMAMOĞLU'NA AGRESİF OLMA DİREKTİFİ

Mesaj 2: Lütfen İmamoğlu'na daha az agresif görünmesini tavsiye edin, İmamoğlu'nun yapması gereken tek şey ana politikası hakkında net olmak ve savunmada olmamaktır. İsrafi dile getirin ve bu boşa harcanan parayla kamu için neler yapılabileceğine örnekler gösterin. TAO birimiz, Dilek İmamoğlu ve Beren İmamoğlu'na yönelik yarı inandırıcı tehditleri içeren haberleşmeleri az önce ele geçirdi. Buradan bahsettiğim zaten bilinen Facebook hesabı (İsmet İnönü) değil. Bu sana bu hafta başında bahsettiğim daha geniş ağın parçası. İmamoğlu'nun çekirdek ekibine Eylül ve sonrasında gelecek olanlara karşı zaman kaybetmelerinin şiddetle tavsiye ediyoruz. Onların ana hedefi İmamoğlu'nun hem işte hem özel hayatında felç etmek. Bilgiyi silaha dönüştürmeli ve lazer güdümlü hassasiyet yaymalısınız.