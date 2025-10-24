Türkiye’nin gündemine oturan “casusluk” soruşturmasında yeni detaylar! Gün ve Yanardağ’ın yazışmaları ortaya çıktı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamaoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkındaki “casusluk” soruşturması büyük ses getirdi. Hüseyin Gün’ün iş insanı adı altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu, kriptolu haberleşme programı kullanarak "Jupiter1881" kullanıcı adıyla görüştüğü "Bluestar81" rumuzlu kişinin İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelilerinden Necati Özkan olduğu tespit edildi. Öte yandan, Gün ile şüpheli Necati Özkan'ın örgütün bu amacı doğrultusunda 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, seçmenlere ait bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyetinde bulundukları ortaya çıktı. Son olarak Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’ın yazışmaları A Haber’de ilk kez yayınlandı. İşte tüm detaylar…
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldı.
HÜSEYİN GÜN HAKKINDA TESPİT EDİLENLER
4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyalleri Savcılık tarafından incelendi.
Gün'ün dijital materyallerinde sivil kişilerin ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı ifade edildi.