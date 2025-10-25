Video Haber Türkiye’nin gündemine oturan “casusluk” soruşturmasında yeni detaylar! Gün ve Yanardağ’ın yazışmaları ortaya çıktı… | Video
Türkiye’nin gündemine oturan “casusluk” soruşturmasında yeni detaylar! Gün ve Yanardağ’ın yazışmaları ortaya çıktı… | Video

Türkiye’nin gündemine oturan “casusluk” soruşturmasında yeni detaylar! Gün ve Yanardağ’ın yazışmaları ortaya çıktı… | Video

25.10.2025 | 12:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamaoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkındaki “casusluk” soruşturması büyük ses getirdi. Hüseyin Gün’ün iş insanı adı altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu, kriptolu haberleşme programı kullanarak "Jupiter1881" kullanıcı adıyla görüştüğü "Bluestar81" rumuzlu kişinin İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelilerinden Necati Özkan olduğu tespit edildi. Öte yandan, Gün ile şüpheli Necati Özkan'ın örgütün bu amacı doğrultusunda 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, seçmenlere ait bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyetinde bulundukları ortaya çıktı. Son olarak Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’ın yazışmaları A Haber’de ilk kez yayınlandı. İşte tüm detaylar…

