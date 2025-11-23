İBB’yi Silivri’deki gizli komuta masası yönetiyor! Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’ndan talimat alıyor...

'SİSTEM' HÂLÂ CANLI

İstanbul bir şehir değil, bir kıta. Böyle bir dünya merkezinin yönetimi görüş odalarından, talimatlardan, sabah seanslarından çıkmamalı. Fakat bugün herkes şu sorulara kilitlenmiş durumda: Kararlar nerede alınıyor? Bürokratlar neden resmi hiyerarşiye değil, "merkeze" kulak veriyor?

Bu soruların cevabı verilemediği sürece İstanbul'un yönetimi, siyaset bilimi öğrencilerinin tez konusu olacak kadar karanlık bir vaka çalışması olmaya devam edecek.

Bu ilişkinin siyaset boyutu da var: Perşembe trafiği... O da başka bir vahim durum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in her perşembe Silivri ziyaretleri, kulislerde artık "vefa" başlığıyla açıklanmıyor. Daha çok bir komuta zincirinin siyasete yansıması olarak görülüyor. Daha açıkçası siyasi talimat merkezi. Tıpkı önceki gün İmralı örneğinde olduğu gibi...

Son söz: Örgüt mü, değil mi?

Cevap sır değil... İstanbul'da ve siyasi kulislerde konuşulan bu tablo, "Örgüt var mı yok mu?" tartışmasının cevabını dolaylı olarak veriyor. Çünkü iddia edilen yapı hâlâ canlı, hâlâ sistemli, hâlâ gizliliğe özen gösteren bir işleyiş içinde yoluna devam ediyor. Bu da Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin, yeni bir mimarinin adı olabilir: "Gölge yönetim dönemi."