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Haberler Galeri Iğdır Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Iğdır seçim sonuçları takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:10

Iğdır Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Iğdır seçim sonuçları takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

Iğdır seçim sonuçları Mahalli Seçimler kapsamında araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu ilde oy kullanan vatandaşlar Iğdır'da seçimi kim kazandı sorusuyla anlık verileri mercek altına alıyor. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra başlayan oy sayımı esnasında YSK'nın yayın yasağı kalkacak ve veriler anbean sabah.com.tr'de paylaşılacak. YSK Iğdır yerel seçim sonuçları 2024 ekranı ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Iğdır seçim sonuçları! YSK Iğdır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart akşamı oy sayımı sırasında sandıklardan çıkan tüm oyları anlık olarak öğrenmek için sabah.com.tr Iğdır seçim sonuçları ekranını takip edebilirsiniz. İl ve ilçelerindeki adayların oy oranları ve açılan sandık sayısı gibi verilerle seçimin gidişatını anbean inceleyebilirsiniz. İşte, YSK Iğdır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Iğdır seçim sonuçları ekranı üzerinden il ve ilçe bazında arama yaparak canlı verilere ulaşabilirsiniz.

Iğdır seçim sonuçları! YSK Iğdır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ülkü Öcal

CHP: Volkan Kaylan

İYİ Parti: Gündüz Güneş

DEM Parti: Mehmet Nuri Güneş

Yeniden Refah Partisi: Hüseyin Erdoğan

DSP: Zilan Karakuş

TKH: Abdulhakim Poyraz

Iğdır Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Iğdır seçim sonuçları! YSK Iğdır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Iğdır'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Iğdır Merkez Seçim Sonuçları

Aralık Seçim Sonuçları

Karakoyunlu Seçim Sonuçları

Tuzluca Seçim Sonuçları

Iğdır seçim sonuçları! YSK Iğdır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

IĞDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Iğdır'da AK Parti Ülkü Öcal, CHP Volkan Kaylan, İYİ Parti Gündüz Güneş, DEM Parti Mehmet Nuri Güneş, Yeniden Refah Partisi Hüseyin Erdoğan, DSP Zilan Karakuş, TKH Abdulhakim Poyraz ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Iğdır seçim sonuçları! YSK Iğdır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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