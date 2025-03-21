Giriş Tarihi: 21.03.2025 06:18
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
06:20
İhale karşılığı milyarlık villa! İmamoğlu ile Nuhoğlu arasındaki rüşvet çarkı deşifre oldu
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 süper lüks villayı nasıl temin ettiği de başlatılan yolsuzluk soruşturmasının konularından birisi. Villaları önce şirketi Güllüce Tarım üzerine satın alıp sonra bu şirketi komik bir bedelle İmamoğlu ailesine devren Ali Nuhoğlu da gözaltında. İmamoğlu İnşaat'ın yöneticisi Tuncay Yılmaz da gözaltına alınan isimlerden...MASAK, milyarlık villaların sahibi olan şirketin devri için sadece 15 milyon ödendiğini belirledi. Nuhoğlu'nun ise kısa sürede sadece İSKİ'den 212 milyonluk ihale aldığı belirlendi. Nuhoğlu, Yılmaz ve İmamoğlu'na 3 villa ile ilgili sorular sorulacak.