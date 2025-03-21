İhale karşılığı milyarlık villa! İmamoğlu ile Nuhoğlu arasındaki rüşvet çarkı deşifre oldu

Güllüce Tarımcılık'ta tek yetkili görülen kişi ise kayıt dışı para soruşturmasında ve şimdiki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında olan İmamoğlu İnşaat yetkilisi olarak ismi geçen Tuncay Yılmaz. Ekrem İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yol ise villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu. Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık A.Ş paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı. Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık A.Ş.'nin sonradan sahibi İmamoğlu İnşaat oldu.