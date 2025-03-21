İBB Başkanı İmamoğlu, Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı? | Video

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Ekrem İmamoğlu’nun Tarabya’da değil Ali Nuhoğlu’nun 15 milyona sattığı 50 milyon dolarlık villalarda gözaltına alındığını söyledi..