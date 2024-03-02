İmamoğlu bildiğiniz gibi! Sözde tören yaptı, tek çivi çakılmadı

1 YILDAN AZ BİR ZAMAN DİLİMİNDE BİTİRİLECEKTİ

2 bin 875 metre kare proje alanında 9 bin 670 metre kare kapalı alana sahip olacak olan Kurtköy Sosyal Merkezi, "Yeni nesil bir sosyal merkez" olarak tanıtıldı.