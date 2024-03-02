Giriş Tarihi: 02.03.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
08:18
İmamoğlu bildiğiniz gibi! Sözde tören yaptı, tek çivi çakılmadı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Aralık'ta temel atma töreni düzenlediği Pendik Kurtköy Sosyal Merkezi projesinde aradan geçen 2 ay 10 gündür tek bir çivi çakılmadığı ortaya çıktı. İnşaatın yapılacağı alanın etrafı, üzeri İmamoğlu'nun reklamlarının yapıştırıldığı metal levhalarla çevrilirken inşaat alanında toprağın bile halen yerli yerinde durduğu görüldü.