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Haberler Galeri İmamoğlu bildiğiniz gibi! Sözde tören yaptı, tek çivi çakılmadı
Giriş Tarihi: 02.03.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 08:18

İmamoğlu bildiğiniz gibi! Sözde tören yaptı, tek çivi çakılmadı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Aralık'ta temel atma töreni düzenlediği Pendik Kurtköy Sosyal Merkezi projesinde aradan geçen 2 ay 10 gündür tek bir çivi çakılmadığı ortaya çıktı. İnşaatın yapılacağı alanın etrafı, üzeri İmamoğlu'nun reklamlarının yapıştırıldığı metal levhalarla çevrilirken inşaat alanında toprağın bile halen yerli yerinde durduğu görüldü.

MUSTAFA BAKIRHAN
İmamoğlu bildiğiniz gibi! Sözde tören yaptı, tek çivi çakılmadı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Aralık'ta temel atma töreni düzenlediği Pendik Kurtköy Sosyal Merkezi projesi için aradan geçen 2 ay 10 gündür tek bir çivi çakılmadığı ortaya çıktı.

İmamoğlu bildiğiniz gibi! Sözde tören yaptı, tek çivi çakılmadı

İnşaatın yapılacağı alanın etrafı üzeri İmamoğlu'nun reklamlarının yapıştırıldığı metal levhalarla çevrilirken inşaat alanında toprağın durduğu görüldü.

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İmamoğlu bildiğiniz gibi! Sözde tören yaptı, tek çivi çakılmadı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 19 Aralık 2023 tarihinde Pendik Kurtköy'de Pendik Sosyal Merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

İmamoğlu bildiğiniz gibi! Sözde tören yaptı, tek çivi çakılmadı

1 YILDAN AZ BİR ZAMAN DİLİMİNDE BİTİRİLECEKTİ
2 bin 875 metre kare proje alanında 9 bin 670 metre kare kapalı alana sahip olacak olan Kurtköy Sosyal Merkezi, "Yeni nesil bir sosyal merkez" olarak tanıtıldı.

İmamoğlu bildiğiniz gibi! Sözde tören yaptı, tek çivi çakılmadı

Bodrum katında 43 araçlık otopark, zemin üzeri iki kat, Yuvam İstanbul kreşi ve 350 kişi kapasiteli kütüphane ile oyun alanı ve atölye alanı olacak şekilde yapılması öngörülmüştü.

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