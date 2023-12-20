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Haberler Galeri İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı
Giriş Tarihi: 20.12.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 07:26

İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

İstanbul'da hizmetten uzak, polemik ve tartışmaların odağında bir dönem geçiren Ekrem İmamoğlu'nun ittifaktan çekilen İYİ Parti ve Meral Akşener'e yönelik operasyon gerçekleştirdiği konuşulurken Meral Akşener'in isim vererek yaptığı açıklama ile mücadele bir savaşa dönüştü. Melih Altınok "Siz söyleyin Meral Hanım, ne yazdık da çıkmadı?" dediği yazısında konuyu kale aldı ve 6'lı masadan bu yana yaşananlara ışık tuttu.

MELİH ALTINOK
İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Kasım 2022'de "Masayı Akşener dağıtacak" başlıklı yazıyı "Er ya da geç olacak olan bu" diye bitirmiştim.

İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Akşener'in, partisinin varlığını korumak için mutlaka bu hamleyi yapacağını düşünüyordum. Gidişat açıkça bunu gösteriyordu

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İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Biliyorsunuz, o günlerde İyi Parti ile CHP arasından su sızmıyordu. Vekil almış vekil vermiş iki parti olarak birbirlerinin sözlerinin altına gözü kapalı imza atıyorlardı.

İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Atmosfer de uygun olunca muhalefet medyası İyi Parti'ye "operasyon çektiğimi" iddia ederken hiç gocunmadı.

İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Bugün kalkanın "Keşke geri oturmasaydım" dediği o masaya karşı Erdoğan'ı destekliyordum ya. O halde tek bir amacım olmalıydı: Millet İttifakı'na nifak sokmak.

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