İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti | Video

İstanbul'da hizmetten uzak, polemik ve tartışmaların odağında bir dönem geçiren Ekrem İmamoğlu'nun ittifaktan çekilen İYİ Parti ve Meral Akşener'e yönelik operasyon gerçekleştirdiği konuşulurken Meral Akşener'in isim vererek yaptığı açıklama ile mücadele bir savaşa dönüştü.