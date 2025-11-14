İmamoğlu, siyasetin karanlık odasında ne saklıyor? Mahmut Övür yazdı

Murat Kapkı'nın ifadesi, tabloyu daha da netleştiriyor: "Hemen hemen her gün Raffles'ta Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Ahmet Koksal ile gizli konular hakkında toplantılar yaptıklarını biliyorum."

Bu ifadeyi okuyan herhangi bir devlet görevlisi, herhangi bir hukukçu, herhangi bir aklı başında vatandaş şöyle der: "Siyasi ekip değil, paralel mekanizma."



19 Mart operasyonundan hemen önce İmamoğlu'nun evindeki kamera kayıtlarının yok edilmesi, bu hikâyenin kırılma noktası. Bir ev... Bir belediye başkanı... Kameralar sökülüyor... Cihazlar elden ele gezdiriliyor... Sonra ortadan kayboluyor. Evet, aynen FETÖ'nün 17-25 Aralık gecesi yaptığı gibi.



Bir devlet adamı, bir kamu yöneticisi, bir belediye başkanı, evindeki kameraları neden yok eder? Hangi masumiyet, hangi şeffaflık böyle bir refleks doğurur? Kimden neyi saklıyor İmamoğlu? Bu sadece bir yolsuzluk dosyası değil; sistemli, örgütlü, katmanlı bir mekanizma. Bu iddianame, birkaç kişinin cebine para koyması, üç beş kişinin rant alması meselesi değil. Karşımızdaki tablo; kodlu haberleşme, mahrem toplantılar, offline teknoloji kullanımı, kayıt yok etme, şahitlerin birbirini doğrulayan ifadeleri gibi unsurlarıyla örgütlü bir aklın ürünü.

CHP yönetimi bugün görmezden geliyor olabilir.