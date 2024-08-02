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Haberler Galeri Instagram’dan sonra Facebook’tan da sansür skandalı: Diyanet’in Haniye videosunu kaldırıp 1 ay yayın yasağı getirdi!
Giriş Tarihi: 02.08.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:29

Instagram’dan sonra Facebook’tan da sansür skandalı: Diyanet’in Haniye videosunu kaldırıp 1 ay yayın yasağı getirdi!

Instagram, İsmail Haniye'nin ölümü ile ilgili paylaşımları kısıtladı. Bunun üzerine BTK düğmeye bastı. Instagram'a erişim engeli getirildiği açıklandı. Bu gelişmelerin yeni bir sansür skandalı daha yaşandı. META'ya bağlı Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın canlı yayınladığı Şehit İsmail Haniye için İstanbul'da kılınan cenaze namazı videosunu kaldırdı ve Diyanet İşleri Başkanlığı hesabına 1 ay yayın yasağı getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan yaptığı paylaşımda META'ya tepki gösterdi.

Instagram’dan sonra Facebook’tan da sansür skandalı: Diyanet’in Haniye videosunu kaldırıp 1 ay yayın yasağı getirdi!

Instagram, 'tehlikeli' olarak nitelediği Haniye hakkındaki içerikleri tek tek sansürlemişti. Instagram'ın politikası sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Skandalın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu devreye girdi.

Instagram’dan sonra Facebook’tan da sansür skandalı: Diyanet’in Haniye videosunu kaldırıp 1 ay yayın yasağı getirdi!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.

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Instagram’dan sonra Facebook’tan da sansür skandalı: Diyanet’in Haniye videosunu kaldırıp 1 ay yayın yasağı getirdi!

Sabah saatlerinden itibaren kullanıcılar Instagram'a giremezken; konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Eksiklikler giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz" dedi.

Instagram’dan sonra Facebook’tan da sansür skandalı: Diyanet’in Haniye videosunu kaldırıp 1 ay yayın yasağı getirdi!

Bu gelişmeler sonrası yine META'ya ait olan Facebook da büyük bir kısıtlamaya imza attı.

Instagram’dan sonra Facebook’tan da sansür skandalı: Diyanet’in Haniye videosunu kaldırıp 1 ay yayın yasağı getirdi!

Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın canlı yayınladığı Şehit İsmail Haniye için İstanbul'da kılınan cenaze namazı videosunu kaldırdı ve Diyanet İşleri Başkanlığı hesabına 1 ay yayın yasağı getirdi.

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