Instagram’dan sonra Facebook’tan da sansür skandalı: Diyanet’in Haniye videosunu kaldırıp 1 ay yayın yasağı getirdi!

Instagram, İsmail Haniye'nin ölümü ile ilgili paylaşımları kısıtladı. Bunun üzerine BTK düğmeye bastı. Instagram'a erişim engeli getirildiği açıklandı. Bu gelişmelerin yeni bir sansür skandalı daha yaşandı. META'ya bağlı Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın canlı yayınladığı Şehit İsmail Haniye için İstanbul'da kılınan cenaze namazı videosunu kaldırdı ve Diyanet İşleri Başkanlığı hesabına 1 ay yayın yasağı getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan yaptığı paylaşımda META'ya tepki gösterdi.